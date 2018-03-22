20 потрясающих снимков финалистов фотоконкурса Sony World Photography 2018 

Жюри престижного международного конкурса Sony World Photography Awards объявило финалистов 2018 года. Из более чем 320 тысяч заявок выбрали лучшие работы в четырех категориях — «Профессионалы», «Молодые фотографы», «Студенты» и «Открытая категория».
Источник: MyModernMet
«Эмиль», Ник Долдинг (Nick Dolding), Англия. Портрет этого надменного мужчины был сделан на съемках рекламы для PayPal.
«Старые друзья». Мануэль Арменис (Manuel Armenis), Германия.
«Высочайшая планка». Фахар Кристианто (Fajar Kristianto), Индонезия.
«Формы Лофотенских островов». Миккель Бейтер (Mikkel Beiter), Дания.
«Неожиданная встреча». Юстина Здунчук (Justyna Zdunczyk), Польша.
«Воскресный буфет заведение Джерри Микеска, Колумбус, штат Техас». Ричард Фришман (Richard Frishman), США.
«Ранняя осень». Веселин Атанасов (Veselin Atanasov), Болгария.
«Юный Минотавр». Панос Скордас (Panos Skordas), Греция.
«Человек и Таинственная башня». Андреас Пол (Andreas Pohl), Германия.
«Каждый твой вдох». Клаус Лензен (Klaus Lenzen), Германия.
«Глаза в глаза». Брендон Кремер (Brendon Cremer), Южная Африка.
«Дьявол внутри». Чинтан Шамшер Гаучан (Chintan Shamsher Gauchan), Непал.
«Соревнование». Дон Фердинанд Табун (Don Ferdinand Tabbun), Филиппины.
«Музей». Абдулла Аль-Мушайфри (Abdulla AL-Mushaifri), Катар.
«Друзья». Доктор Тофаззал Хусейн (Md.Tofazzal Hossain), Бангладеш.
«Дорога». Нику Спину (Nicu Spinu), Румыния.
«Удар молнии». Сантьяго Борха (Santiago Borja), Эквадор.
«Красавица Ниша в поле кукурузы». Мирелла Лукенс (Mirella Lukens), Нидерланды.
«Винни». Кеннет О Халлоран (Kenneth O Halloran), Ирландия.
«Танцующее северное сияние — монохром». Изабель Башер (Isabelle Bacher), Австрия.