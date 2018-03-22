20 потрясающих снимков финалистов фотоконкурса Sony World Photography 2018

Жюри престижного международного конкурса Sony World Photography Awards объявило финалистов 2018 года. Из более чем 320 тысяч заявок выбрали лучшие работы в четырех категориях — «Профессионалы», «Молодые фотографы», «Студенты» и «Открытая категория».

Источник: MyModernMet

«Эмиль», Ник Долдинг (Nick Dolding), Англия . Портрет этого надменного мужчины был сделан на съемках рекламы для PayPal

«Формы Лофотенских островов». Миккель Бейтер (Mikkel Beiter), Дания

«Воскресный буфет заведение Джерри Микеска, Колумбус, штат Техас». Ричард Фришман (Richard Frishman), США

«Человек и Таинственная башня». Андреас Пол (Andreas Pohl), Германия.

«Каждый твой вдох». Клаус Лензен (Klaus Lenzen), Германия.

«Дьявол внутри». Чинтан Шамшер Гаучан (Chintan Shamsher Gauchan), Непал

«Соревнование». Дон Фердинанд Табун (Don Ferdinand Tabbun), Филиппины

«Друзья». Доктор Тофаззал Хусейн (Md.Tofazzal Hossain), Бангладеш

«Красавица Ниша в поле кукурузы». Мирелла Лукенс (Mirella Lukens), Нидерланды

«Винни». Кеннет О Халлоран (Kenneth O Halloran), Ирландия