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«Отлично получается»: Кравченко показала, как делает укладку Скулкиной
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«Отлично получается»: Кравченко показала, как делает укладку Скулкиной 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Мария Кравченко предстала перед подписчиками своего микроблога в роли парикмахера. Она опубликовала снимок, на котором с энтузиазмом накручивала своей коллеге по «Comedy Woman» Екатерине Скулкиной локоны.
Юмористка Мария Кравченко сообщила своим фолловерам, что соскучилась по работе и встала на место парикмахера. Многие едва не подумали, что истинная профессия Кравченко мастер парикмахерского искусства. По мнению подписчиков артистки, она выглядит на месте стилиста так, будто это действительно её рабочая зона, и сочли, что она является хорошей актрисой, раз так умело вливается в чужую роль.
Ко всему прочему, подписчики обратили внимание на Екатерину Скулкину, голову которой украшали вьющиеся локоны, сделанные, по всей видимости, руками Марии. Комментирующие отметили, что Кравченко может спокойно заменять стилиста для всей команды «Comedy Woman». Фанаты в шутку начали расспрашивать артистку, где она принимает, и сколько денег берет за свои услуги. Они посмеялись и предложили придумать что-нибудь для Дмитрия Хрусталева, который, к слову, не имеет волос на голове. «Какие прически делаете?» «Сколько берете за укладку?» «Мария, у вас отлично получается!» «Как парикмахер могу сказать, что очень даже неплохо!» «А Хрусталю сделаете какую-нибудь прическу?»
Правда, пользователи рунета признались, что Марии Кравченко было бы довольно сложно работать парикмахером из-за маленького роста. А под последним снимком Марии с Екатериной Варнавой они посоветовали Кравченко не стоять рядом с длинноногой коллегой.
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