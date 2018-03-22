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Модель plus-size Дженни Ранк показала свои фото без ретуши и раскритиковала «глянцевые» снимки звезд Instagram
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Модель plus-size Дженни Ранк показала свои фото без ретуши и раскритиковала «глянцевые» снимки звезд Instagram 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Американская plus-size-модель Дженни Ранк не стесняется не только своего тела, но и без смущения показывает свои несовершенства лица. Несколько часов назад она решила развенчать мифы об идеальных фото моделей. В своем Instagram Дженни опубликовала подборку фото, на которых она запечатлена без мейкапа и с ним. А также с профессиональным светом и ретушью. Этими снимками Ранк призвала девушек со всего мира перестать верить глянцевым фотографиям, которым изобилует Сеть.
— пишет Дженни.
В комментариях фолловеры благодраят Дженни за откровенность и за дельный совет. И ведь с моделью сложно не согласиться: к сожалению, сейчас многие девушки в погоне за красотой и стереотипами совершенно теряют свою индивидуальность. А подобные честные публикации популярных людей заставляют хоть на минуту задуматься о границах реальности и глянцевой жизни.
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Фото:Instagram
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