Модель plus-size Дженни Ранк показала свои фото без ретуши и раскритиковала «глянцевые» снимки звезд Instagram

Американская plus-size-модель Дженни Ранк не стесняется не только своего тела, но и без смущения показывает свои несовершенства лица. Несколько часов назад она решила развенчать мифы об идеальных фото моделей. В своем Instagram Дженни опубликовала подборку фото, на которых она запечатлена без мейкапа и с ним. А также с профессиональным светом и ретушью. Этими снимками Ранк призвала девушек со всего мира перестать верить глянцевым фотографиям, которым изобилует Сеть.

— пишет Дженни.

В комментариях фолловеры благодраят Дженни за откровенность и за дельный совет. И ведь с моделью сложно не согласиться: к сожалению, сейчас многие девушки в погоне за красотой и стереотипами совершенно теряют свою индивидуальность. А подобные честные публикации популярных людей заставляют хоть на минуту задуматься о границах реальности и глянцевой жизни.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram