Россиянка получила премию L’Oreal-UNESCO «Для женщин в науке»

Российский биолог Анна Кудрявцева стала одной из 15 победительниц национального этапа премии L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке». Церемония вручения премии состоялась сегодня, 22 марта, в Париже. Об этом сообщает корреспондент Indicator.Ru. В прошлом году Анна Кудрявцева и ее коллега Алексей Дмитриев стали лауреатами премии президента РФ за «расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей».

Кандидат биологических наук, сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Анна Кудрявцева получила награду за свою работу в области диагностики рака. Анну и 14 ее коллег по премии жюри выбирало из 275 участник программы «Восходящие таланты». Два года назад аналогичного успеха добивалась Ирина Диденкулова из Нижегородского государственного технического университета. Она получила награду за работу в области изучения цунами, волн-убийц и штормовых нагонов.

В рамках главной номинации премии по 100 тысяч евро получают пять выдающихся женщин-ученых, работающих в области наук о жизни. Таким образом отмечается их вклад в медицину, палеонтологию, молекулярную биологию, экологию и онтогенетику. Ими стали Хизер Зар (профессор и руководитель отдела педиатрии и детского здоровья в Военно-мемориальной детской больнице Красного Креста , Директор Медицинского исследовательского совета в Университете Кейптауна ЮАР ) за создание передовой исследовательской программы в области пневмонии, туберкулеза и астмы, которая спасает жизни множества детей по всему миру; Ми Мань Чан (профессор в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, член Китайской академии наук, Пекин, Китай ) за новаторскую работу с окаменелостями, позволяющую понять процесс адаптации водных позвоночных к жизни на суше; Дэйм Кэролайн Дин (профессор в Центре Джона Иннеса при Нориджском научно-исследовательском парке, Великобритания ) за новаторское исследование адаптации растений к окружающей среде и изменению климата, что позволяет выявить новые пути усовершенствования сельскохозяйственных культур; Эми Остин (профессор Научно-исследовательского института физиологии сельскохозяйственных растений и экологии и Института генетической инженерии и молекулярной биологии, факультет сельского хозяйства в Университете Буэнос-Айреса Аргентина ) за выдающийся вклад в понимание экологии наземных экосистем в естественных и измененных человеком ландшафтах; а также Жанет Россан (старший научный сотрудник в Госпитале для больных детей, Торонто, Канада , профессор Университета Торонто, Канада, президент Фонда Гайрднера, Канада) за выдающиеся исследования, позволившие лучше понять процесс формирования тканей и органов в развивающемся эмбрионе.

За последние 20 лет программа L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» наградила 102 лауреатов и поддержала более 3000 молодых женщин-ученых, помогая им получить большее признание в научном сообществе. Трое из этих лауреатов получили Нобелевские премии. На данный момент женщины по-прежнему недостаточно представлены в научной сфере: сегодня только 28% ученых — женщины, и только 3% Нобелевских премий по науке были вручены женщинам с момента создания премии в 1901 году.

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