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ФАС выявила признаки сговора Минздрава и «Р-Фарм» в закупках препаратов от ВИЧ и туберкулёза
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ФАС выявила признаки сговора Минздрава и «Р-Фарм» в закупках препаратов от ВИЧ и туберкулёза 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Реальное время
ФАС России в ходе внеплановой проверки Минздрава выявила признаки заключения министерством антиконкурентного соглашения, которое могло привести к созданию для «Р-Фарм» преимущественных условий в закупках препаратов от ВИЧ и туберкулёза, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
«ФАС России проведена внеплановая выездная проверка Минздрава России, по результатам которой выявлены признаки заключения Минздравом антиконкурентного соглашения, запрещённого статьей 17 Закона «О защите конкуренции», которое могло привести к созданию для АО «Р-Фарм» преимущественных условий при участии его в конкурентных процедурах на закупку лекарственных препаратов», — сказал он, пояснив, что речь идет о закупках лекарств от ВИЧ и туберкулеза.
Тенишев отметил, что «по результатам проверки ФАС России может быть возбуждено антимонопольное дело.
»Правонарушителям — юридическим лицам может грозить штраф до 50% от начальной (максимальной) цены контракта, а должностным лицам административная либо уголовная ответственность в зависимости от тяжести наступивших последствий», — добавил он.
«Р-Фарм» не получал запросы от ФАС по возможному сговору с Минздравом, сообщили в пресс-службе компании.
«В нашем распоряжении нет информации о наличии у ФАС подозрений в отношении участия «Р-Фарм» в сговоре с Министерством здравоохранения или иных нарушениях законодательства в рамках данных торгов. Какие-либо запросы от ФАС по данным фактам в «Р-Фарм» не поступали. Компания не получала и не обсуждала возможность предоставления каких-либо преимущественных условий участия в государственных закупках лекарственных препаратов ни с Министерством здравоохранения, ни с каким-либо другим государственным заказчиком. В случае поступления запроса от антимонопольного ведомства, мы готовы оперативно предоставить информацию», — сказали в пресс-службе компании.
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 Ещё 2 источника 
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