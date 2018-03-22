Монголия уделяет особое внимание производству продукции с добавленной стоимостью — министр

Улан-Батор , 22 марта / Синьхуа / — Монголия уделяет особое внимание производству продукции с добавленной стоимостью, увеличению числа вакансий и реализации ряда проектов и программ, направленных на расширение экономики путем привлечения иностранных инвестиций. Об этом сегодня заявил министр горнорудной и тяжелой промышленности Долгорсурэнгийн Сумъяабазар на международном форуме, проходящем 22-23 марта в Улан-Баторе.

Он добавил, что на горнодобывающую промышленность приходится около четверти ВВП и более 90 процентов монгольского экспорта.

В форуме принимают участие около 100 делегатов, включая китайских инвесторов и официальных представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Монголии. Форум призван ознакомить с инвестиционной средой Монголии, состоянием минерально-сырьевых ресурсов и политикой государства в горнодобывающем секторе. —0—