Новые обвинения против России: в Лондоне забыли, как дружили с нацистами

Великобритании госпитализировали еще одного полицейского, который занимался расследованием по делу Сергея Скрипаля . Пишут — попал в больницу с подозрением на отравление. Симптомы, вроде бы, вторичные — зуд, раздражение. Но все равно готовый повод вбросить еще что-нибудь против России . Желающие, кстати, находятся не только в Соединенном Королевстве. Но и, например, вполне предсказуемо, в одной из молодых прибалтийских демократий. Литва рассматривает возможность объявить персонами нон-грата сотрудников российского дипкорпуса. Тех, кто якобы на самом деле — разведчики. Тут, пожалуй, без комментариев. Зато сложно не комментировать заявление Бориса Джонсона — то самое, в котором он сравнил грядущий чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Третьем Рейхе. В Кремле это назвали «отвратительным, оскорбительным и недопустимым». А еще можно напомнить о фото из Берлина: май 1938-го, матч Германия — Англия, больше ста тысяч зрителей. Характерное приветствие Адольфу Гитлеру от игроков в белом. Думаете, немцы? Да нет, англичане. И таких примеров хватает.

Даже далеко ходить не надо: еще в 30-е годы прошлого века на Туманном Альбионе был «Британский Союз фашистов», он так и назывался. Вполне весомое политическое объединение с жесткой структурой: вождь, офицеры, рядовые. Они со свастиками по Лондону ходили — и аристократы, и безработные. Ряды «чернорубашечников» до 40-го года только росли.

"Британский союз фашистов возглавлялся сэром Освальдом Мосли, была национал-социалистическая организация, многие члены которого выезжали в Германию на стажировку и возвращались и обучали британцев правильности национал-социалистической идеологии, — напоминает политический обозреватель, публицист Армен Гаспарян . — Сами англичане потом крайне неохотно вспоминали об этом".

Перед Второй мировой Европа так боялась Третьего Рейха, что была готова на все, лишь бы удовлетворить растущие аппетиты фашистов. Британцы поддакивали со своих островов. «Мы вспомним Мюнхенское соглашение 1938 года, когда согласованным диктатом Франции Англии и Италии было предписано Чехословакии фактически отдать Германии значительную часть своей территории, — говорит историк Михаил Мягков . — Вот это Мюнхенское соглашение, по мнению многих историков, как раз и привело к началу второй мировой войны».

Или вот факт, о котором не любят вспоминать историки Соединенного королевства. В 41-м Рудольф Гесс , заместитель Гитлера по партии, летал в Британию на переговоры. Есть версии о военно-политическом союзе. Они закончились арестом Гессе. Но осадочек остался. «Гитлер считал британцев такой же арийской расой, считал, что нет никакой разницы между немцами и англичанами, англосаксами, — сообщает доктор политический наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло . — И если бы Германия договорилась с Великобритании о союзе, вообще невозможно представать ход Второй мировой войны».

А благодаря кому война завершилась разгромом Гитлера, на Западе старательно пытаются забыть. И вот уже к оскорблениям перешли, как глава британского МИД Борис Джонсон, который оскорбил, прежде всего, память собственного народа.

"Этот человек плюнул на могилы тех, кого немцы расстреляли в Мальмеде, кого немцы гноили в концлагерях", — говорит Армен Гаспарян.