Суд отказал «Росгосстраху» в иске за место в совете директоров фингруппы «Будущее»

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Арбитражный суд в Москвы отказал компании «Росгосстрах» и ООО «Менеджмент-консалтинг» в иске к финансовой группе «Будущее» с требованием включить кандидата от «Росгосстраха» в список для голосования по выбору членов совета директоров ФГ «Будущее». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы. Иск был подан 25 января.

"Решение суда было ожидаемо, т. к. законодательно для данного иска нет оснований — со стороны компании полностью соблюдено федеральное законодательство об акционерных обществах и все корпоративные процедуры. Кроме того, у истцов уже параллельно с ходом судебного разбирательства было две возможности предложить своего кандидата в СД Группы — на ГОСА (срок подачи закончился 1 марта), а также на ВОСА — срок истекает 6 апреля. Об этом представители истцов, как и все другие акционеры ФГ «Будущее», были уведомлены надлежащим образом. Этой возможностью истцы не воспользовались", — сказал представитель группы.

Как ранее сообщали в финансовой группе, «Росгосстрах» является миноритарным акционером ФГ «Будущее», управляющей пенсионными фондами O1 Group Бориса Минца (доля не раскрывалась). Претензия страховщика была связана с тем, что, как сообщали ранее в ФГ «Будущее», «Росгосстрах» и «Менеджмент консалтинг» направили свое предложение о выдвижении кандидата в совет директоров позже установленного законом срока: 24 ноября было опубликовано сообщение о созыве общего собрания акционеров группы на 26 января, следовательно, по закону об акционерных обществах и уставу предложение должно было быть направлено до 26 декабря, а получено оно было 28 декабря.

Комментарием «Росгосстраха» ТАСС не располагает.