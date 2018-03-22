Алименты за тезку: долги волгоградца два года выплачивал житель Башкирии

Долги жителя города-спутника Волгограда Волжского стали головной болью мужчины из Башкирии Сергей Никитин из Благовещенска — работяга, любящий муж и отец троих детей неожиданно для себя лишился 150 тысяч рублей. Деньги с его сберегательного счета судебные приставы списали как алименты в пользу чужих детей.

«Копил на машину»

51-летний Сергей Никитин трудится на заводе токарем. В конце прошлого года мужчина узнал, что со сберкнижки неожиданно пропали все сбережения — 150 тысяч рублей!

— Я копил на машину. Пошел однажды в банк деньги на счет положить и поинтересовался, сколько накопилось. Оказалось, что на сберкнижке — пусто! С 2016 года деньги ежемесячно списывались по судебному постановлению, — рассказал Сергей Ufa1.ru.

Мужчина стал разбираться, куда испарились деньги, и обратился в местную службу судебных приставов. Тогда и выяснилось, что счет мужчины заблокирован коллегами из Волгоградской области , а средства списываются в качестве оплаты долга по алиментам за троих детей… Сергея Никитина.

— Оказалось, что должник — мой полный тезка из города Волжского Волгоградской области. Совпадают имя, фамилия, отчество и дата рождения, — рассказал Сергей. — И даже детей трое, как у меня.

Вот только своих отпрысков волжанин не воспитывает. Мало того — задолжал им круглую сумму. Дело нерадивого отца приставы взяли в работу, а вот счета заблокировали чужие.

На почве случившегося дома у уфимца Сергея Никитина едва ли не разыгралась драма.

— После 30 лет совместной жизни супруга хотела подавать на развод — заподозрила меня в измене, — сокрушается Сергей.

«Придется разбираться на месте»

К счастью, семья не распалась. А Сергею теперь предстоят нелегкие тяжбы. Мужчина обратился к приставам, в банк и в прокуратуру обоих регионов, чтобы доказать, что зарплату списывали по ошибке.

— На все письма приставы из Волжского отвечали отписками. Пришлось посоветоваться с адвокатом и действовать самому, — говорит Сергей.

Мужчина был вынужден отпроситься с работы, собрал чемодан и отправился в Волгоградскую область.

— Хорошо, что начальство пошло навстречу. Все в шоке были от истории, в которую я попал, — говорит Сергей. — Буду сутки трястись в поезде — подам в суд на приставов города Волжского. Надеюсь, что мои затраты возместят. А пока собираюсь лично явиться к приставам и спросить: кто мне вернет деньги, которые ушли в незнакомую семью, и кто за это ответит, — возмущается житель Благовещенска.

Виноваты недоработанные законы

В Федеральной службе судебных приставов по Башкирии рассказали, что такие ошибки происходят из-за пробелов в законодательстве.

— По нормам российского права в исполнительном документе — судебном приказе указывается имя, фамилия и отчество должника, его дата рождения и место работы, если оно есть. Поэтому, когда у человека находится полный тезка, возникают проблемы, — разъяснили в пресс-службе судебных приставов республики. — Более точные данные истцу указывать не обязательно. А приставы должны выполнить свою работу.

Сергею Никитину из Башкирии посоветовали обратиться с письмом в отдел приставов города Волжского, где возбуждали производство.

За правдой — в следком

Чтобы помочь Сергею в нелегкой ситуации за советом наши коллеги обратились к адвокату, руководителю Демского специализированного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов Валерию Харисову.

— Я посоветовал бы Сергею написать заявление в Следственный комитет . Правоохранители проверят, насколько добросовестно выполняют свои обязанности приставы, — рассказал Валерий Харисов. — Если нарушений не обнаружат, то следком вынесет постановление о проверке других органов, которые могли допустить ошибку.