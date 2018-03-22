Ушёл из жизни популярный новосибирский шансонье

Вчера, 22 марта, ушёл из жизни известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк.

Информация о смерти популярного автора-исполнителя появилась на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 22 марта 2018 года, ушёл из жизни легенда русского шансона Андрей Константинович Климнюк. Ему было всего 53 года. Светлая память. Помним, любим, скорбим», — сообщает официальный аккаунт артиста.

Среди поклонников русского шансона Климнюк известен как автор, затрагивавший в своём творчестве тюремную и военную тематику.