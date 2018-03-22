Ушёл из жизни популярный новосибирский шансонье 

Вчера, 22 марта, ушёл из жизни известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк.
Информация о смерти популярного автора-исполнителя появилась на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня, 22 марта 2018 года, ушёл из жизни легенда русского шансона Андрей Константинович Климнюк. Ему было всего 53 года. Светлая память. Помним, любим, скорбим», — сообщает официальный аккаунт артиста.
Андрей Климнюк родился 27 сентября 1964 году в городе Минусинск (Красноярский край). Позже с семьей перебрался в Новосибирск. В период с 1986 по 1989 год проходил военную службу в Афганистане.
Среди поклонников русского шансона Климнюк известен как автор, затрагивавший в своём творчестве тюремную и военную тематику.
Андрей Климнюк — не первый известный новосибирец, ушедший из жизни в марте этого года. В начале месяца стало известно о смерти Александра Бортника — архитектора, автора бюстов Гоголя, Достоевского и Крылова на Красном проспекте.