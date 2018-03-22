Ещё
Ушёл из жизни популярный новосибирский шансонье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ушёл из жизни популярный новосибирский шансонье 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вчера, 22 марта, ушёл из жизни известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк.
Информация о смерти популярного автора-исполнителя появилась на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня, 22 марта 2018 года, ушёл из жизни легенда русского шансона Андрей Константинович Климнюк. Ему было всего 53 года. Светлая память. Помним, любим, скорбим», — сообщает официальный аккаунт артиста.
Андрей Климнюк родился 27 сентября 1964 году в городе Минусинск (Красноярский край). Позже с семьей перебрался в Новосибирск. В период с 1986 по 1989 год проходил военную службу в Афганистане.
Среди поклонников русского шансона Климнюк известен как автор, затрагивавший в своём творчестве тюремную и военную тематику.
Андрей Климнюк — не первый известный новосибирец, ушедший из жизни в марте этого года. В начале месяца стало известно о смерти Александра Бортника — архитектора, автора бюстов Гоголя, Достоевского и Крылова на Красном проспекте.
ngs.ru: последние новости
«Продай почку ребёнка»: коллекторы атаковали звонками новосибирца из-за долга в 19 тысяч Новосибирские бюджетники получат почти 400 миллионов на повышение зарплат Взяли другой бюллетень: 165 тысяч новосибирцев сказали властям, какие скверы им нужны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крови Скрипаля нашли «Новичок»83
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»204
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком90
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Ученые нашли способ продлить жизнь15
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение