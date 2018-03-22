Какие чудотворные иконы есть в Москве

Бог откликается на наши просьбы и молитвы, приходит на помощь и спасает, когда изменить что-то уже не в людской власти. Поэтому любая икона чудотворна, если у нас достаточно веры.

Владимирская икона Божией Матери

Храм Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской Галерее, м. Третьяковская

Когда слух о ее чудотворениях дошел до сына Юрия Долгорукого , князя Андрея Боголюбского , он решил перевезти икону на север. Но проезжая Владимир , лошади, везшие чудотворную икону, встали и не могли двинуться с места. Замена лошадей новыми также не помогла. Князь растолковал это знамение, как желание Божией Матери остаться во Владимире, где за два года и был сооружен храм Успения Богородицы.

Икону Владимирской Божией Матери еще называют заступницей: она отвела войска Тамерлана от Москвы , спасла Москву от захвата царевичем Мазовши, помогла при «Великом стоянии на Угре».

Перед этой славной иконой совершались все важнейшие государственные акты России : присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами, избрание Всероссийских Патриархов.

Празднество в честь Владимирской иконы Божией Матери совершается три раза в году в благодарность за троекратное избавление с Ее помощью нашего Отечества от врагов: 3 июня, 6 июля и 8 сентября

Чудотворная Тихвинская икона Божией

Храм Тихвинской иконы Божией Матери, м. ВДНХ

31 октября 1680 года в селе Алексеевском на север от Москвы была торжественно освящена новая Тихвинская церковь: из Кремля к ней отправился крестный ход с Патриархом и царем Феодором Алексеевичем. В день освящения храма царь подарил в него главную святыню — чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери.

Удивительно, но храм Тихвинской Божией Матери в Алексеевском не закрывался даже в советское время. Уцелел он и во время великой сталинской стройки ВДНХ в той местности.

По современному преданию, в 1941 году, во время зимнего наступления немцев на Москву, именно отсюда была взята чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, с которой, по приказу Сталина, облетели на самолете вокруг города. А вскоре произошло первое успешное наступление Красной Армии, закончившееся взятием города Тихвина . Празднование иконы установлено 26 июня (по Юлинаскому календарю).

Икона Божией Матери «Взыскание погибших»

Храм Вознесения Словущего в Брюсовом переулке, м. Охотный ряд, Пушкинская, Тверская

Московский список иконы «Взыскание погибших» был написан итальянским мастером и принадлежал одной московской дворянской фамилии. Последний ее владелец неожиданно разорился, овдовел и остался с тремя дочерьми-подростками. Находясь в крайнем отчаянии, он запил и был близок к самоубийству. Но из последних сил, как повествует та же летопись, взмолился перед иконой и получил помощь.

Жизнь семьи наладилась: дочери-бесприданницы счастливо вышли замуж, а благодарный отец передал родовую святыню в свой приходской храм.

После этого икона сама терпит множество испытаний: во время нашествия французов в 1812 году ее разрубают на три части и выбрасывают. После обретения и восстановления она скитается по храмам, однако один сносят, другой закрывают. Множество напастей пережил образ в атеистическое время, но не иссякал, по свидетельству очевидцев, поток чудес, исходящих от древнего лика Богородицы. Совсем недавно, в 80-е годы, в храме Вознесения Словущего был сильный пожар. Сгорел кивот, но огонь оказался бессилен пред образом Пречистой.

Праздник иконы Божией матери «Взыскание погибших» — 18 февраля.

Икона Божией Матери «Милостивая»

Зачатьевский женский монастырь, м. Кропоткинская

В самом центре столицы, в Зачатьевском монастыре находится икона Божией Матери «Милостивая». Многим прихожанкам она помогает родить ребенка, разрешить семейные конфликты.

По преданию, чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Милостивая-Киккская» была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. Находится она в монастыре на острове Кипр и славна тем, что с давних пор и поныне приходят к ней за помощью бесчадные женщины.

В XVIII веке в Зачатьевском женском монастыре Москвы появился список этой иконы — «Милостивая». После революции и закрытия монастыря святыня находилась в храме Пророка Илии, и лишь 7 лет назад чудотворный образ вновь вернулся в обитель.

Праздник иконы — 12 ноября и 26 декабря.

Иверская икона Божией Матери

Иверская часовня, м. Площадь революции

Иверская Икона Божией Матери (Одигитрия), одна из самых прославленных и почитаемых икон православного мира, святыня Иверского монастыря на Афоне.

Древняя чудотворная икона Иверского монастыря представляет собой вариант Одигитрии, в котором лик Богоматери склонен и обращен к Младенцу Христу, представленному также в легком повороте к Матери. На подбородке Богоматери изображена кровоточащая рана, согласно сказанию, нанесенная противниками икон. Икона датируется ХI в. ; серебряный грузинский оклад — начала ХVI в.

В ХVII в. в России при царе Алексее Михайловиче Иверская икона была особо чтимой. Самой знаменитой, прославившейся многочисленными чудесами была русская копия-список с греческой иконы 1648, находившаяся в Иверской часовне у Воскресенских ворот Китайгородской стены.

В 1929 Иверскую часовню закрыли, а в 1934 снесли вместе с Воскресенскими воротами. Местонахождение образа Иверской часовни точно не известно: согласно последним данным, с ним может быть отождествлена Иверская икона из собрания Третьяковской галереи. В 1995 были восстановлены Воскресенские ворота и Иверская часовня, для которой в Иверском монастыре на Афоне по просьбе патриарха Алексия II был сделан новый список (исполнен иеромонахом Ксенофонтова монастыря иконописцем Лукой).

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Всецарица»

Храм Всех Святых, м. Красносельская

Этак икона пребывала на Афоне в одном из древних греческих монастырей Ватопеде. В 1995 году по просьбе Общины милосердия в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского при московском Детском Онкологическом Центре был сделан первый список иконы «Всецарица» для России. По благословению настоятеля Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема образ был написан русским иконописцем, входившим в число братии обители. В России полюбили этот образ. В онкоцентре служили молебны для больных детей и их родителей.

Именно здесь многим страждующим были явлены чудесная помощь и скорое заступничество Царицы Небесной. В 1997 году известная икона была перенесена в московский храм Всех Святых.

«Всецарица» славится как на Афоне, так и далеко за его пределами. Особый благодатный дар этой иконы проявляется в исцелениях от одного из наиболее распространенных тяжелых заболеваний нашего времени — онкологии. Известны бесчисленные случаи, когда люди, заболевшие раком, исцелялись после молебна перед иконой Божией Матери «Всецарица».

Икона Божией Матери «Утоли мои печали»

Храм Николы-в-Кузнецах, м. Новокузнецкая, Третьяковская, Поялнка

Список с чудотворного образа Богоматери «Утоли моя печали», принесенного в Москву казаками в 1640. В настоящее время судьба той иконы неизвестна.

Празднование чудотворной иконе, совершаемое ежегодно 25 января, было установлено в 1760 году в память исцеления больной женщины, удостоившейся видения этого святого образа и исцелившейся после молебна перед ним 25 января в церкви Святителя Николая на Пупышах в Москве. К этому же времени относятся составленные ей службы и акафист.