Навсегда лишенные воли. Что ждет диких животных, из которых пытались сделать домашних питомцев

С виду — просторный зоопарк, только вдалеке от Москвы . Посетителей нет, но по территории ходят сотрудники Центра реабилитации диких животных Департамента природо пользования Москвы. Именно здесь пока содержится волчица, которую обнаружили в Новой Москве. Корреспондент «ВМ» узнала о судьбе животного.

Среди хвойного леса разбросаны вольеры, домики-беседки, из них, слившись воедино в звериный хор, слышатся рычание львов, вой волков, тявканье лисиц, трубный призыв оленей, жутковатый скрип черного ворона. Такому разнообразию позавидует не один областной зоопарк. По словам сотрудников центра, здесь более 250 видов диких животных. Большинство из них привезены сюда из столицы.

Волчица Альма (так назвали найденыша из поселения Кленовское в Новой Москве) сидит одна в небольшом вольере, жует кусок свежего мяса. На наш неопытный взгляд, ни дать ни взять дворняга: шерсть «соль с перцем», прогонистое тело, опущенный хвост, острые уши, но морда точно волчья. Шерсть на шее у нее потертая и сильно свалявшаяся от долгого ношения ошейника.

— На первый взгляд, со здоровьем у волчицы все в порядке, аппетит хороший, но, как положено, мы взяли анализы, чтобы лабораторно это подтвердить, — объясняет сотрудник центра, зоотехник Владимир Иванов

Он предполагает, что Альма — взрослая волчица, ей больше двух лет. Скорее всего, она не из Центрального региона, потому что наш среднерусский волк и крупнее, и темнее по окрасу. Эта волчица, видимо, родилась где-то в предгорье Кавказа, Дагестане или Чечне

— Это мода сейчас дурная — использовать волков как собак, — рассуждает Иванов. — Ведь собаки тысячелетиями генетически адаптировались под человека, а у волков все-таки дикие повадки, мало ли что им в голову взбредет! Зоотехник с огромным стажем, почти 20 лет проработавший в центре передержки, и то не всегда знает, что ожидать от диких животных — у Иванова кисть правой руки перебинтована.

— Пригрел змеюку, кормил, а она возьми меня и цапни, — шутливо рассказывает он недавний случай с удавом.

Почесать за ухом настоящего волка я не решилась, но угостила кусочком курятины. Хотя Альма ведет себя воспитанно, из-за карантина она пока сидит в вольере, но скоро ей подберут более удобную «квартирку». Ее собратья-волки, которых в центре сейчас еще четверо, живут в более просторных вольерах, где можно и лапы размять, и поваляться на снегу. Кстати, как рассказал Иванов, волка по имени Прохор в центр привезли сами горе-владельцы, когда поняли, что их «домашний питомец» стал агрессивен и неуправляем.

История попадания в центр реабилитации у каждого животного своя. Партия попугаев и верблюд были изъяты на таможне, поскольку их перевозчик не смог предъявить требуемые документы. Як по имени Кирюша попал сюда еще маленьким из обанкротившегося пензенского зоопарка. Серую неясыть передали сердобольные горожане, подобрав ее с разбитым крылом. Месячного львенка Симу предприниматели возили по московским тусовкам, зарабатывая на фотосессиях с милым экзотическим животным. В итоге львенка изъяли оперативники в ходе «контрольной закупки» услуги.

Как это часто бывает, предприниматели не смогли ни объяснить, ни подтвердить документально, откуда у них животное. И вроде бы живется всем найденышам в центре неплохо: вольеры большие, питание отменное.

Экзотических птиц, например, кормят ассорти из свежих фруктов, орехами и детским питанием, а птицу-носорог — даже перепелиными яйцами. Но на волю они никогда не вернутся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Бурмистров , начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

— Количество необычных для мегаполиса находок участилось в последнее время. Ради наживы или забавы люди заводят диких животных, не умея с ними обращаться. В некоторых случаях, если животное попало к нам совсем маленьким и не успело привыкнуть к человеку, после реабилитации выпускаем на волю. Например, планируем выпустить в природу двух медвежат, которые попали к нам еще слепыми. Нужен закон о содержании диких животных. Если уж им суждено находиться в руках человека, пусть это будут руки профессионалов. В Лосином Острове планируется создать экспозицию с большими вольерами, где будет представлена именно местная фауна: лисы, волки, барсуки, еноты, енотовидные собаки и другие.