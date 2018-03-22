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Google работает над созданием облачных блокчейн-решений
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Google работает над созданием облачных блокчейн-решений 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Целый ряд источников сообщает о том, что Alphabet Inc. не только работает над собственной вариацией блокчейна, но и занимается разработкой ряда облачных решений на его базе. По словам Bloomberg и его осведомителей, таким образом поисковый гигант намерен укрепить свои позиции на рынке и нарастить конкурентные преимущества.
Чтобы уверенно чувствовать себя на относительно новом поприще и не испытывать недостатка в специалистах, Google активно скупает занятые в обозначенных выше областях компании и активно инвестирует в блокчейн-стартапы, при этом отдавая предпочтение тем из них, что имеют больший опыт в разработке технологий распределённого реестра.
«У нас есть специалисты, которые изучают варианты применения блокчейна. Но говорить о каком-либо способе применения или о планах использования блокчейна мы пока не готовы», — отметили представители поискового интернет-гиганта.
CB Insights сообщает, что ранее подразделение корпорации инвестировало в биткоин-кошелек Blockchain, компанию Ripple, платформу биткоин-опционов LedgerX, платежный провайдер Veem и целый ряд других стартапов.
Обсудить новости высоких технологий можно тут. А ещё у нас есть отдельный криптовалютный чат, а второй чат посвящён майнингу и железу.
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