Тонкости дипломатии: Финляндия поддержит «российский разворот» ЕС по делу Скрипаля

Финляндия пока не решила, как ей быть в ситуации с возможной высылкой российских дипломатов. Об этом заявил глава правительства страны Юха Сипиля.

«Об этом нужно подумать дома, в Финляндии. Посмотрим, сколько стран отреагируют и каким образом. Какого-то общего решения по этому поводу нет», — сказал Сипиля на саммите ЕС. Премьер добавил, что не знает, когда может пройти обсуждение, но это дело «внешнеполитического руководства страны совместно с парламентом».

Тем временем глава кабмина Эстонии Юри Ратас заявил, что «очень многие страны размышляют над тем, чтобы на следующей неделе последовать примеру Великобритании ».

Больше доказательств, больше времени

Финляндия не входит в число стран-членов ЕС, истерично относящихся к России , напоминает Татьяна Романова:"Позиция Хельсинки более прагматичная, в силу очевидных причин — соседства, экономических связей и в целом отношений с Россией".

В сложившейся ситуации Финляндия, предполагает эксперт, попросит Великобританию предоставить больше доказательств, подождет, когда информации станет больше.

"Мне кажется, Евросоюз как блок не будет спешить с выводами и решениями, ужесточающими санкционный режим. Пока в той или иной степени все высказались в том духе, что хочется больше фактов, хотя, конечно, европейскую солидарность никто не отменял, Великобритания пока остается членом ЕС, и ее будут поддерживать", — сказала Татьяна Романова, отметив, что высылка дипломатов все-таки является крайней мерой, «дипломаты должны оставаться на своих местах и делать свою работу».

Никаких резких шагов

Действительно, солидарность стран Евросоюза — рычаг сильный, поэтому все сразу заявили о поддержке Лондона, однако резких шагов мы, по крайней мере, от крупных стран ЕС, ждать не стоит, говорит эксперт.