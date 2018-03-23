Тонкости дипломатии: Финляндия поддержит «российский разворот» ЕС по делу Скрипаля 

Финляндия не готова принимать решение по высылке российских дипломатов, и это связано как с общей прагматичной позицией Хельсинки, так и с тем, что страны ЕС в массе своей будут тянуть время, ожидая предоставления доказательств слов Терезы Мэй. Такое мнение озвучила доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
Финляндия пока не решила, как ей быть в ситуации с возможной высылкой российских дипломатов. Об этом заявил глава правительства страны Юха Сипиля.
«Об этом нужно подумать дома, в Финляндии. Посмотрим, сколько стран отреагируют и каким образом. Какого-то общего решения по этому поводу нет», — сказал Сипиля на саммите ЕС. Премьер добавил, что не знает, когда может пройти обсуждение, но это дело «внешнеполитического руководства страны совместно с парламентом».
Тем временем глава кабмина Эстонии Юри Ратас заявил, что «очень многие страны размышляют над тем, чтобы на следующей неделе последовать примеру Великобритании».
Больше доказательств, больше времени
Финляндия не входит в число стран-членов ЕС, истерично относящихся к России, напоминает Татьяна Романова:"Позиция Хельсинки более прагматичная, в силу очевидных причин — соседства, экономических связей и в целом отношений с Россией".
В сложившейся ситуации Финляндия, предполагает эксперт, попросит Великобританию предоставить больше доказательств, подождет, когда информации станет больше.
"Мне кажется, Евросоюз как блок не будет спешить с выводами и решениями, ужесточающими санкционный режим. Пока в той или иной степени все высказались в том духе, что хочется больше фактов, хотя, конечно, европейскую солидарность никто не отменял, Великобритания пока остается членом ЕС, и ее будут поддерживать", — сказала Татьяна Романова, отметив, что высылка дипломатов все-таки является крайней мерой, «дипломаты должны оставаться на своих местах и делать свою работу».
Никаких резких шагов
Действительно, солидарность стран Евросоюза — рычаг сильный, поэтому все сразу заявили о поддержке Лондона, однако резких шагов мы, по крайней мере, от крупных стран ЕС, ждать не стоит, говорит эксперт.
"Что до заявления эстонского премьера, надо иметь ввиду, что Эстония, так же как и Польша, как и другие страны Балтии, является сложным партнером России, и поэтому при каждом удобном случае занимает максимально критичную позицию. Тем не менее, это не значит, что их позиция будет разделяться всеми остальными в Евросоюзе", — пояснила Татьяна Романова.