Заливает? Собирайте жильцов

В редакцию «ВМ» обратилась Елена Крылова , жительница дома 10, корпус 1, по Дегунинской улице. «Мы находимся просто в безвыходном положении. Чиновники нас не слышат или не хотят слышать, так — одни отписки. Дом наш вот-вот развалится. На вас последняя надежда», — написала она в обращении. Корреспондент выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

Сначала обратились в управляющую компанию дома — «Жилищник района Восточное Дегунино» — и пообщались с начальником участка Евгением Бараненко. На балансе этой организации находится дом.

— Действительно, необходимо ремонтировать крышу дома, и мы знаем об этой проблеме, — рассказал начальник участка Евгений Бараненко. — Здание включено в список строений, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году. И мы ждем подходящих погодных условий, чтобы начать работы. С жителями я постоянно нахожусь в контакте.

Проблемы есть только у нескольких квартир на последних этажах в нескольких подъездах.

У подъезда проблемного дома корреспондента встретили 12 жителей, недовольных состоянием своих квартир. Первым к себе в квартиру на девятый этаж пригласили Дмитрий Адильгереев и Фаина Курамшина. Потолок в одной из комнат частично обвалился, а сквозь небольшие трещины сочилась вода. Дмитрий и Фаина обратились на сайт mos.ru , и им оперативно пришло сообщение о том, что… все устранено! Но, к сожалению, на потолке было видно совсем другое. Однако в сообщении за номером 16749467 московского правительства говорилось, что «Жилищник района Восточное Дегунино» все работы произвел и течь устранена. Но вода с потолка продолжает капать.

Впрочем, сказать, что эта проблема затронула всех жителей дома, живущих на последних этажах, нельзя. Во всех подъездах качественный ремонт, новые светодиодные светильники, чистые лестничные клетки.

Корреспондент «ВМ» убедился в том, что проблема есть, но касается она только тех собственников, в квартирах которых есть протечки. Но для того чтобы решить эту проблему, людям нужно брать дело в свои руки и обратиться в управляющую компанию для составления соответствующего акта. После этого сама обслуживающая организация должна провести ремонт за свой счет.

Если оформлена страховка на квартиру, нужно пригласить специалиста из страховой компании для оценки ущерба и получения компенсации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ