В Узбекистане начали борьбу с помпезными выписками из роддома

Ташкент, 22 марта / Синьхуа / — Министерство здравоохранения Узбекистана с февраля реализует план мероприятий по предотвращению излишеств при проведении мероприятий по случаю рождения ребенка. Об этом сегодня сообщили в информационной службе минздрава республики.

По словам министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова, «мы стараемся с медицинской точки зрения довести до всех, что пышные мероприятия при появлении на свет младенца негативно влияют на здоровье малыша и его матери». Благодаря разъяснительной работе все больше семей отказываются от помпезности при выписке из роддомов, отметил министр. —0—