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В Узбекистане начали борьбу с помпезными выписками из роддома
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В Узбекистане начали борьбу с помпезными выписками из роддома 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 22 марта /Синьхуа/ — Министерство здравоохранения Узбекистана с февраля реализует план мероприятий по предотвращению излишеств при проведении мероприятий по случаю рождения ребенка. Об этом сегодня сообщили в информационной службе минздрава республики.
По словам министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова, «мы стараемся с медицинской точки зрения довести до всех, что пышные мероприятия при появлении на свет младенца негативно влияют на здоровье малыша и его матери». Благодаря разъяснительной работе все больше семей отказываются от помпезности при выписке из роддомов, отметил министр. —0—
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