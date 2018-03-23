Без оркестра: в Узбекистане запретили шикарные выписки из роддомов

ДУШАНБЕ, 23 мар — Sputnik . Министерство здравоохранения Узбекистана планирует разработать ряд мер, ограничивающих торжественные мероприятия, связанные с рождением ребенка, сообщает Sputnik Узбекистан.

Особенно это касается выписки из роддома, сообщил министр здравоохранения Алишер Шадманов.

По его словам, сейчас в медицинских учреждениях проводится работа с акушерами-гинекологами, семейными докторами и патронажными медсестрами. Также отдельно проводятся разъяснительные работы с беременными женщинами, их родителями. Им объясняют, что контакты с широким кругом друзей и родственников в течение первых сорока дней после рождения ребенка могут ему навредить.

По словам министра, только в Ташкенте в результате этой разъяснительной работы около тысячи молодых семей забрали своих малышей из роддомов без лишних торжеств, скромно, но с соблюдением национальных традиций.

"Для здоровья и будущего малыша важно не то, на какой машине он приедет домой, какие сказочные герои и оркестр будут стоять у роддома", — сказал министр здравоохранения.

Напомним, ранее в Узбекистане подготовили проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

Предлагается ограничить мероприятия по времени и по количеству гостей. Например, свадьбы и другие торжества должны проходить в период с 10:00 до 23:00 часов, давать плов (ош) можно с 12:00 до 15:00.

Количество гостей на свадьбах и других торжествах не должно превышать 150, на плове — 200. Траурных церемоний (за исключением плова) эти ограничения не коснутся. Для церемоний регистрации брака и прибытия в свадебный зал рекомендуется использовать не более двух машин.