Как выбрать инструменты для малярных работ

Если вы делаете в квартире ремонт, то вам обязательно придется что-нибудь красить, будь то стена, батарея или предмет мебели. Для того, чтобы краска хорошо легла необходимо не только выбрать качественную краску, но и подходящий инструмент. Чтобы краска легла ровно и толстым слоем запаситесь кистями и валиками премиум — качества. Это позволит обеспечить достойный внешний вид и продолжительный срок службы покрытия. А также качественные малярные инструменты позволят делать работу быстрее.

Очень часто для покраски используют обычные кисти. Производятся они из натуральной щетины и из искусственного нейлона или полиэфира. Кисти из натурального волоса нужны для покраски масляными и алкидными красками. Но если таких нет, то используйте кисти с искусственными волосами.

А вот для латексных и акриловых красок рекомендуются кисти из искусственного волокна, поскольку инструмент лучше держит форму и сохраняет упругость, независимо от количества воды, содержащейся в краске.

Если нужно, чтобы покрытие было гладким, отдайте предпочтение кисти со щетинками. У таких кистей, как правило, концы расщеплены и в центре они несколько длиннее, нежели по краям.

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Для качественного покрытия требуется соблюдение ряда правил работы с кистью.

Чтобы избавиться от сломанных волосков и пыли их необходимо вымыть мыльной водой и тщательно высушить.

Краска по кисти распределится более равномерно, если окунуть ее в банку с красящим составом и вытереть о внутреннюю поверхность банки. Процедуру стоит повторить несколько раз, поворачивая кисть в разные стороны до тех пор, пока щетина не окажется в краске примерно на половину ее длины.

Опускайте кисть в краску не очень глубоко. Для равномерного распределения постукивайте ею (но не вытирайте!) о край банки. При покраске древесины последние штрихи выполняются вдоль волокон. Завершать окраску потолков стоит в направлении к свету. В таком случае следы от кисти не будут так заметны.

Второй, подходящий инструмент для малярно-штукатурных работ — валик. Валики удобны в пользовании, позволяют достаточно быстро закрасить большую площадь. Высокой квалификации и навыков в виду простого устройства валик не требует. Цилиндрическая его часть изготавливается из алюминия, дерева или пластмассы. Мягкий материал, который находится на каркасе валика, предназначен для впитывания краски и нанесения ее на окрашиваемую поверхность.

Валики применяется чаще всего для окраски больших площадей. Это могут быть стены, потолки и другие поверхности. Несмотря на массу плюсов, есть у инструмента и минус — для окрашивания небольших и узких участков потребуются валики разных размеров или кисти.

Важно правильно подобрать валик: мини, миди, фасадный, профессиональный, универсальный, каркасный и специальный. Кроме того, для каждого типа поверхности также потребуется определенный тип валика. Материал, из которого изготавливается «шуба» валика, может быть выполнен из меха ламы, овцы, каучука, велюра, мохера, войлока или синтетического поролона, полиакрила, полиамида.

Для акриловых и латексных красок подойдут валики из синтетических материалов о. Более устойчивой к агрессивным растворителям считается валик с велюровой «шубой». А самыми надежными являются валики из полиамида. За счет высокой износостойкости их можно применять во время работ с любыми красками.

При выборе инструмента, обязательно оцените длину ворса. Если вы видите гладкий ворс, валик подойдет для окрашивания в основном гладких поверхностей (древесины, металла, пластика). Если вам необходимо прокрасить шероховатую поверхность, выбирайте валик с длинным ворсом.