«Вечерняя Москва» никогда не забудет героев

Мы регулярно рассказываем о героях Великой Отечественной войны. Один из них — корреспондент «ВМ» Илья Пудалов.

В годы Великой Отечественной войны читатели нашей газеты узнавали о фронтовых событиях и о тех, кто защищает их город из репортажей и очерков Ильи Пудалова, корреспондента «Вечерней Москвы» на Западном фронте в дни Битвы за Москву . 30 января этого года исполнилось 106 лет со дня рождения нашего знаменитого сотрудника. У Ильи Львовича была только одна запись в трудовой книжке. Он проработал в «Вечерней Москве» 54 года. И память о нем жива не только среди его родных и коллег, но и у героев его военных очерков.

Редакция «Вечерки» не прекращала работу даже во время «московской паники» 15— 17 октября 1941 года, когда возникли слухи, что город сдают немцам. Десятки тысяч человек пытались вырваться из столицы на восток, народ грабил магазины и кассы.

16 октября, в самый тяжелый день, не работало даже московское метро. А «Вечерка» выходила ежедневно. И номера ее в эти дни выходили не менее насыщенными, чем обычно. Первая полоса была сплошь занята сообщениями от Советского информбюро и ТАСС о положении на фронтах, вторая — в основном материалами о городской жизни, третья была посвящена международной политике, четвертая — культуре и спорту.

Фронтовые очерки Ильи Пудалова всегда печатались на второй полосе. Потому что они были хоть и о войне, а все-таки скорее о Москве.

Выезжать на фронт Илья Львович начал не раньше ноября. Никаких географических указаний в статьях нет, сплошь «Н-ская часть» и «деревня К.». Минимум подробностей о боях. Его больше интересовали личности и судьбы фронтовиков. Старался приводить сведения, которые могли обнадежить горожан. По мере того как фронт отодвигался от Москвы, заметки становились подробнее, а жанры — разнообразнее.

29 декабря вышла корреспонденция о том, как 1-я гвардейская мотострелковая дивизия отметила свое 15-летие освобождением очередного города. Накануне своего 30-летия Пудалов побывал вместе с войсками в освобожденной Верее. Материал оттуда — уже настоящий репортаж. «На шоссе красноармеец увидел установленную немцами указательную стрелку с надписью „На Москву“. Он срубил эту надпись и, повернув стрелку в другую сторону, написал: „На Берлин“ (20 января 1942 года).