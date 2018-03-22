Ремизов: Трамп хочет казаться незвисимым

Правы оказались те, кто говорил, что после выдачи Савченко она становится проблемой для Киева, а не для Москвы . Притом, в гораздо большей степени, чем можно было ожидать. Пока Порошенко и киевская элита решают эту проблему не самым удачным образом. Я уж не знаю, что там реально делала или не делала Савченко с точки зрения участия в заговорах, но с точки зрения политического имиджа киевским властям было бы гораздо выгодней представить ее психически неуравновешенным ветераном, нежели политическим террористом.

Топ-2: Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Россией Михаил Ремизов: Дональд Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Россией и что позвонил президенту России, чтобы поздравить его с победой на выборах. По мнению Трампа, «налаживание отношений с Россией (и другими странами) — это хорошо, а не плохо».

Трамп продолжает оправдываться за звонок Владимиру Путину . Думаю, что причина этого звонка кроется не в отношениях с нашей страной, а в нежелании американского президента выглядеть человеком, который так явно подвержен давлению СМИ и своего окружения. Это его стремление дает основания думать, что возможно, в какой-то момент состоится полноценная встреча двух президентов. Другой вопрос — о чем можно договариваться на таких встречах и можно ли рассчитывать на соблюдение достигнутых договоренностей, если сам факт переговоров ставится американскому лидеру в вину.

Топ-3: Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании его президентской кампании Михаил Ремизов: Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Политик помещен под судебный контроль.

Болезненное дело для Саркози. У него есть большой опыт отбиваться от обвинений в незаконном финансировании избирательных кампаний. Сейчас это дело вряд ли имеет политическую подоплеку, потому, что выборов во Франции, в которых мог бы принимать участие Саркози, в ближайшее время не предвидится. Тем не менее, это очень серьезный вопрос для его репутации. Дело в том, что Ливия — один из признанных провалов французской политики. Получается, что Саркози мало того, что совершил политическую ошибку, еще и проявил чёрную неблагодарность, серьезно приложив руку к свержению Каддафи, который его финансировал.

Топ-4: В российской Арктике могут запретить перевозку судами иностранного производства Михаил Ремизов: В прессе появилась информация о том, что правительство готовится к тому, чтобы уже с 2019 года запретить перевозку по Северному морскому пути энергоресурсов, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производство.

Важное решение, которое встречает довольно серьезное сопротивление со стороны бизнеса. Ожидается, что до 2030 года грузооборот по северному морскому пути может вырасти примерно в 7 раз. Вряд ли мы сможем провести новую индустриализацию, о которой так много говорим на самом высоком уровне, если будем отдавать такие огромные сегменты внутреннего рынка зарубежным компаниям. А обеспечить приоритет российского судостроения иначе, чем приняв такие жесткие меры, будет вряд ли возможно.

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