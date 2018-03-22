5 полезных и важных советов для старта бизнеса в интернете

kinopoisk.ru5 полезных и важных советов для старта бизнеса в интернетеНесмотря на вечные жалобы на удушение малого и среднего бизнеса, эти самые малые и микро-бизнесы множатся, как грибы. Чуть ли не каждый второй хочет иметь собственный интернет-магазинчик для увеличения продаж.

Если среди наших читателей есть те, кто варит домашнее мыло, торгует «супер-овощерезками» с Алиэкспресса и мечтает при этом выйти в «мир большого бизнеса», то им стоит изучить нижеприведенные советы для стартаперов-новичков.

Чтобы не остаться с креативными визитками, но в долгах. Итак, что нужно:

1. Определить себя и своего покупателя

Что и кому вы хотите предложить? Скорее всего, вы не первый и не последний производитель и продавец мыла, шоколадных тортов или запчастей для айфонов. И вам, конечно, надо найти что-то уникальное в своем предложении — ту ценность, из-за которой его будут покупать.

Кто будет покупать ваше мыло? Кому интересны запчасти для гаджетов? Где кучкуются эти люди, как до них достучаться? Что делают конкуренты, какие у них цены и как они привлекают клиентов? Может быть, у них бесплатная доставка или сто пятьсот способов оплаты товара?

А у вас только личная карта Сбербанка , на которую вы хотите получать клиентские деньги. И банки нередко требуют подтвердить происхождение средств. Чтобы не попасть в неприятности, вы должны ДО начала деятельности понимать, кому и как вы будете продавать свой продукт.

Тем более, что понимание своего клиента поможет вам сэкономить деньги на рекламе и продвижении:

Осознав свою аудиторию, вы правильно поставите задачу таргетологу.

Или сами начнете настраивать таргетинг в соцсетях, это не так уж сложно.

2. Понять, сколько вы будете продавать

Бывает и так, что предприниматель неверно рассчитывает свои возможности. Как в минус, так и в плюс. Кажется, что второе намного приятнее (как пойдут заказы, как пойдуууут!).

А вы уверены, что сможете обеспечить выполнение всех заказов, если ВДРУГ их станет очень много? Что не упадет под напором клиентских запросов ваш сайт, любовно сделанный из шаблона и размещенный на бесплатном хостинге? Или что вы сможете обрабатывать запросы в пабликах в Инсте и ВК?

Что у вас хватит рук испечь все пироги, доставить китайские «супер-овощерезки» и починить все смартфоны вовремя?

Нужно понимать, какие объемы работ вы безболезненно можете отрабатывать на старте. Только после этого стоит принимать решение, нужно ли вам сразу регистрировать ИП или ООО.

Или пока можно обойтись «малой кровью», осмотреться на рынке, и дальше уже думать — регистрироваться в легальном поле или нет.

3. Все-таки ИП? Что надо знать об этом

Когда речь идет о пошиве карнавальных костюмов одним мастером в штучных и нерегулярных объемах, то вам вполне хватит сайтов бесплатных объявлений. Если вы рассчитываете на рост заказов и хотите серьезный бизнес — необходимо легализоваться.

Ст. 171 УК РФ и ст. 2 ГК РФ (незаконное предпринимательство) никто не отменял, и налоговая вами рано или поздно заинтересуется.

Потому отращивайте дзен и терпение: регистрация ИП, свидания с налоговой службой , беготня по кабинетам госорганов и банков (надо завести счет, нанять бухгалтера для ведения отчетности, в штат или на аутсорс и т.п.).

Это гарантированно «съест» то время, которое вы хотели потратить, собственно, на работу. Ибо принцип открытия бизнеса у нас такой: еще ничего не продал, а государству уже должен.

Если вы переросли «починку айфонов на коленке», и открываете 1-2-3 точки по приему смартфонов на «ремонт и тюнинг», с объемом продаж в 200-300 тысяч рублей в месяц, то от легальной регистрации уже не отвертеться.

Самой большой болью может стать именно финансовая сторона вопроса. После регистрации вы не сможете торговать без кассового аппарата (за редким исключением) и соблюдения новых требований закона о контрольно-кассовой технике.

Вам придется отладить бизнес-процесс, связанный с получением клиентских платежей. Иначе штрафов не миновать. Будьте к этому готовы до того, как разбросаете рекламные листовки по Сети и соседним подъездам.

4. Кассовая дисциплина: почему это важно?

Наше государство в стремлении «выбелить» налогооблагаемую базу в 2017 году ввело в действие поправки к закону 54-ФЗ «О контрольно-кассовой технике».

В июне 2018 года новые правила кассовой дисциплины станут обязательными и для самых малых бизнесов — тех, кто работает на упрощенке и ЕНВД. Теперь все продажи онлайн и офлайн сопровождаются чеком, копия которого передается В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ в налоговую службу через оператора фискальных данных (ОФД).

Плюс копия чека — на электронную почту клиенту, если он предоставил адрес (в онлайн-продажах это 100% чеков).

Контрольно-кассовая техника (ККТ) теперь имеет модуль интернет-подключения, новые настройки и возможность длительного хранения данных. Такая «умная» ККТ стоит до 70 тысяч рублей, плюс затраты на установку и порядка 10 тысяч рублей в год на связь, обслуживание в ОФД и проч.

При этом появились новые штрафы, а старые выросли! Торговля без ККТ — штраф минимум 10 000 рублей для ИП (30 000 рублей для ООО). Ненаправление чека покупателю — штраф 10 000 рублей.

А при многочисленных нарушениях бизнес вообще могут приостановить на 90 дней — и что вы будете делать целый квартал, чтобы заработать трудовую копейку, пока ваша кофе-точка или витрина с китайскими «супер-овощерезками» опечатана?

Прежде чем бомбить Сеть собственной рекламой, выберите подходящий для вас способ фискализации, то есть обработки платежей ваших клиентов. Вы будете ставить ККТ или арендуете ее (такая услуга есть)?

Вы будете самостоятельно обеспечивать выполнение требований 54-ФЗ или отдадите это на аутсорс? Да, так тоже можно, но, как говорится, есть нюансы.

5. Банк или агрегатор: кому доверить прием платежей

Можно обратиться в банк, где у вашего юрлица открыт расчетный счет и заключить договор на эквайринг для получения платежей от клиентов. Но проблема банков — в бюрократии. Даже если есть онлайн-регистрация, без личных визитов не обойтись.

А если банк сам приезжает к вам подписать бумаги, то все равно вас не подключат к приему платежей, счетам и прочему без предоставления толстого пакета документов и тонны справок.

Нередко встречается и другая проблема: навязывание всяких услуг вплоть до ненужных кредитов и страховок.

А если счет у вас в одном банке, а эквайринг хочется открыть в другом, то, скорее всего, ничего не выйдет: «Наш эквайринг только для юрлиц, открывших у нас счет».

Итого, вместо счастливой деятельности на свой карман и благо мира, вы бегаете по кабинетам, согласовываете, платите, подписываете… Volokita, непереводимое русско-советское слово!

Платежные агрегаторы в этом смысле намного мобильнее и проще. Они обеспечивают торговый процесс и прием платежей. Они могут вести за вас фискальные процессы (с вашей или арендованной ККТ), с выдачей соответствующих чеков.

Они оптимальны по трудозатратам: начать принимать платежи клиентов через агрегатор можно уже на следующий день подачи заявки, один договор открывает доступ к десяткам способов приема платежей. А поддержка работает круглосуточно.

Некоторые сервисы даже функционируют по принципу «одного окна», когда максимум процедур делается через агрегатора.

Партнеры сервиса помогут без проблем и заморочек зарегистрировать ИП, наладить бухгалтерское сопровождение на аутсорсе, арендовать онлайн-кассу и даже настроить контекстную рекламу.

6. Решение для «малышей» — агрегатор: что важно?

На рынке немало сервисов-агрегаторов, которые собирают поступающие клиентские платежи. Но расширенные возможности для стартаперов-«малышей» и микро-бизнеса предлагает мало кто.

Из часто упоминаемых агрегаторов, по большому счёту, только Яндекс. Касса и Robokassa могут дать вам что-то цельное и полезное.

И, учитывая онлайн-специфику, важным плюсом Robokassa является то, что ее чаще всего советуют бизнесменам IT-специалисты. Забегая вперед, отметим, что Robokassa «зашита» в 48 CMS (движков сайтов), и обеспечивает техподдержку 24/7.

Это значит, что сервис легко интегрируется с любым, даже самодельным сайтом, и прост в использовании даже для самых далеких от программирования бизнесменов.

Яндекс. Касса заявляет на сайте поддержку 20 способов. Robokassa предлагает 26 вариантов оплаты ваших услуг — QIWI-кошелек , карты разных платежных систем, оплату через салоны сотовой связи, электронные деньги и многое другое.

Если вы решите собрать такой «комплект» самостоятельно, придется заключать ряд отдельных договоров и проходить проверки многих финансовых организаций, агрегаторы же дают всё и сразу.

Второй плюс агрегаторов: минимум волокиты. Регистрация — онлайн, подключение к системе платежей у Яндекс. Касса в течение 2-3 дней, у Robokassa — в течение суток, даже не дожидаясь оригиналов документов. Включайся и сразу начинай работать.

Robokassa — та самая история про «одно окно»: с ней можно принимать платежи, если у вас нет ККТ, и даже действовать, не имея юридического лица («Robo.market»). Партнер Robokassa — банк «Точка», пожалуй, один из самых прогрессивных в России.

Работая на площадке, можно зарегистрировать ИП легально, быстро и без волокиты. Банк сам приедет к вам с нужными документами, вам надо только самостоятельно создать личный кабинет в ФНС. И «Точка» даже может обслуживать ИП по отчетности и налоговым расчетам за 3 500 рублей в год.

Сравните с тарифами бухгалтеров на удаленке — от 3 000 рублей в месяц. А еще в рамках «одного окна» партнёр Robokassa предоставляет зарегистрированным стартаперам полезные «плюшки».

Например, аренду онлайн-кассы, телефонный номер формата 8-800… за 1 рубль, виджеты, бесплатную настройку рекламы в Яндексе Google , и многое другое.

Упомянутый Robo.market — это тот инструмент, который может пригодиться воображаемому стартапу по пошиву карнавальных костюмов. Если швея хочет легализоваться и выступать как юрлицо, то ей прямая дорога сюда.

Вообще с Robo.market можно создать собственный онлайн-магазин с собственным доменом вида vashenazvanie.robo.market, и при этом торговать абсолютно законно.

Комиссии у всех агрегаторов примерно одинаковые и составляют от 2 до 7% от оборота получаемых платежей. У RBK Money — 3,9%, у Яндекс. Касса— 3,5%, у Next Pay — от 3% плюс дополнительная комиссия с плательщика. У Robokassa — 3,9% на старте.

Это тариф «Стартовый», для малых оборотов. Но, в процессе роста, предприниматель уменьшает свою комиссию: при оборотах платежей через сервис в 500 тыс. руб. в месяц, она составит 2,9% (тариф «Реальный»). Оборот свыше 10 млн руб. в месяц — всего 2,3% (тариф «VIP»).

Наконец, крайне важная в наших реалиях особенность. Из всех агрегаторов только у Robokassa 3 расчетных банка (у остальных — только 1). Если у вас небольшие обороты, и вдруг у банка, с которым работает «ваш» платежный агрегатор, ЦБ неожиданно заберет лицензию, что вы будете делать?

Все операции и деньги будут заморожены, придётся экстренно искать замену. В случае Robokassa операционный процесс не прервется: при сложностях у одного банка, сервис может перевести все операции на любой из других двух банков. А ваша работа не остановится!

Итого. Пока получается, что Robokassa является самым продуманным и 100% законным способом освободить вас от необходимости бегать по кабинетам, переплачивать, самостоятельно искать решения по отчетам и ККТ.

Вы сможете сосредоточиться на самом важном — своем деле, которое вы, конечно, делаете лучше всех на рынке.

И наконец «сообразить» себе креативные визитки, соответствующие вашим амбициям.

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