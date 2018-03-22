11 богатейших наркобаронов мира: от Эскобара до Эль Чапо

Популярный американский сериал «Нарко» (Narcos), посвященный криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, скоро станет видеоигрой.

Компания Curve Digital на днях рассказала поклонникам, что ее релиз состоится ровно через год, весной 2019 года. Зато четвертый сезон культового драматического сериала уже на подходе — в Netflix пообещали, что он выйдет уже 1 сентября 2018 года.

Любопытно, что история печально известного Пабло Эскобара полностью укладывается во всем известный кинематографический троп под названием «реальность нереалистична», когда то, что происходит в жизни на самом деле настолько абсурдно, что во многом превосходит вымысел.

В преддверии выхода четвертого сезона сериала, а также видеоигры по его мотивам, Playboy вспоминает самых влиятельных и богатых наркобаронов в истории.

11. Фрэнк Лукас

Состояние: 50 миллионов долларов

Фрэнк Лукас — бывший гангстер, которому удалось дожить до старости. На данный момент старине Фрэнку 87 лет. Он нажил свое состояние поставляя килограммы героина из Азии в США . Чтобы его торговлю не раскрыли, Лукас перевозил наркотики в гробах умерших американских солдат.

По мотивам его биографии был снят фильм «Гангстер».

Кадр из фильма «Гангстер»

10. Хосе Фигероа Агосто

Состояние: 100 миллионов долларов

Хосе Фигероа Агосто также известен под псевдонимами Джуниор Капсула и Пабло Эскобар Карибских островов.

Как и подобает настоящему наркобарону, в 1999 году Хосе убегал из тюрьмы, где ему дали 209 лет заключения, затем менял несколько раз внешность и давал большие взятки полиции, чтобы его вновь не упекли за решетку. Увы, в настоящее время Хосе отбывает срок, а его 100 миллионов находятся в укромном месте, известном только ему одному.

9. Никки Барнс

Состояние: 105 миллионов долларов на продаже героина

Как и многие наркоторговцы, Барнс и сам был не прочь посидеть на веществах. Он стал употреблять героин еще в юном возрасте. Потом ему в голову пришла гениальная идея, что лучше продавать наркотики, чем их покупать. Так и началась его бурная карьера.

В 70-х годах он лично провозгласил себя Мистером Неприкасаемым из-за многочисленных арестов, которых ему удалось избежать. В связи с этим же он сильно разозлил полицию и президента Америки Джимми Картера

Барнса посадили в тюрьму на пожизненное. Наркоторговец помогал правосудию, долгое время работая информатором. За выслугу лет он был помилован и выпущен на свободу в 1998 году.

Кадр из фильма «Господин Неприкасаемый»

8. Пол Лир Александер

Состояние: 170 миллионов на продаже кокаина

Пол Лир Александер, или просто Ель Парито Локо, работал одно время информатором Управления по борьбе с наркотиками. В то самое время он активно расширял свой бизнес, сдавая конкурентов и устанавливая прочные связи для собственного дела.

В 2010 году сбежал из бразильской тюрьмы и до сих пор находится в розыске.

7. Фривей Рик Росс

Состояние: более 600 миллионов долларов

В 80-х годах торговал крэком и заработал на нем более полмиллиона долларов. В 1996 году попал в тюрьму и вышел через 13 лет.

Больше известен тем, что разбирался с рэпером Риком Россом за то, что артист воспользовался его псевдонимом.

by Patrick Bastien Photography

6. Рафаэль Каро Кинтеро

Состояние: более 650 миллионов долларов

Рафаэль Каро Кинтеро — основатель мексиканского наркокартеля Гвадалахары, орудующего в период с 1980 по 1989 годы. За время своей криминальной деятельности успел убить несколько людей, включая пилота и федерального агента. Был арестован за убийство в 1985 году и выпущен на свободу в 2013 году. Однако правительство США было недовольно освобождением Кинтеро и попросило повторно его арестовать. В настоящий момент Кинтеро разыскивается в Мексике , Америке и ряде других стран.

by Joaquinronaldo (Own work)

Состояние: 1 миллиард долларов

Хоакин Гусман или, как его называют в народе, Ель Чапо является лидером картеля Синалоа . Основная его деятельность заключалась в поставках кокаина, героина и марихуаны между Америкой и Мексикой.

Известен тем, что после смерти Усамы бен Ладена стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. Управление по борьбе с наркотиками считает Гусмана самым влиятельным наркоторговцем в истории, превзошедшим самого Пабло Эскобара.

Несмотря на то, что Эль Чапо несколько раз сбегал из тюрьмы, в настоящее время он находится под стражей. Наркобарона посадили в 2016 году после того, как он встретился с американским актером Шоном Пеном. Эта встреча помогла правоохранительным органам выйти на след Эль Чапо.

by Immigration and Customs Enforcement

4. Грисельда Бланко

Состояние: 2 миллиарда долларов

Грисельда Бланко была в числе пионеров наркобизнеса, построив свою империю в 70-х годах. В народе ее называли крестной матерью кокаина, и она была главой преступного медельинского картеля.

Известна еще и тем, что была трижды замужем, всех троих мужей убила. Еще Бланко якобы любила заниматься любовью с мужчинами, наставив на них дуло пистолета.

В 2012 году была застрелена проезжающим мимо мотоциклистом (оставшимся неизвестным). Говорят, что именно она сама когда-то придумала этот хитрый способ убийства.

by Metro Dade Police Department

3. Карлос Ледер

Заработал: 2,7 миллиарда долларов

Один из основателей медельинского картеля, известен своими множественными нововведениями в наркобизнес. Придумал маркетинговую акцию «первая доза бесплатно». В какой-то момент Ледер хотел легализовать свой бизнес и предложил президенту Колумбии полностью выплатить весь внешний долг страны.

По официальным данным, в настоящий момент отбывает наказание в американской тюрьме сроком в 135 лет. По слухам, попал под действие программы защиты свидетелей и давно находится на свободе.

2. Амадо Каррильо Фуэнтес

Состояние: более 25 миллиардов долларов

Амадо Фуэнтес получил кличку «Повелитель небес» за то, что транспортировал кокаин личными самолетами. Несмотря на то, что Фуэнтес всегда старался держаться в тени, американская полиция вовсю старалась достать преступника. Из-за этого наркобарону пришлось изменить внешность с помощью пластических операций.

Однако идею не удалось претворить в жизнь, и Фуэнтес умер во время операции, по-видимому, из-за смертельной смеси обезболивающих препаратов. Вокруг его смерти ходят слухи, одним из которых является теория убийства Фуэнтеса его двумя телохранителями, находившимися во время операции в палате.

1. Пабло Эскобар

Состояние: 30 миллиардов долларов

Пабло Эскобар всегда появляется в сознании людей, когда кто-то рядом произносит слово «кокаин». По оценкам журнала Forbes , Эскобар контролировал 80 процентов всего кокаинового бизнеса в мире.

Помимо его состоятельности, считается одним из самых опасных и жестоких преступников в истории. На его счету убийства политиков, судей, журналистов, полицейских и даже подрыв гражданского самолета.

Известен также тем, что сжег порядка двух миллионов долларов, чтобы согреть свою дочь во время полицейского преследования.

Кадр из фильма «Потерянный рай»