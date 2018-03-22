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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил редакцию «Вечерней Москвы» с приближающимся юбилеем и ответил на вопросы журналистов
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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил редакцию «Вечерней Москвы» с приближающимся юбилеем и ответил на вопросы журналистов 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 22 марта, редакцию посетил мэр Москвы. Он приехал, чтобы поздравить коллектив с приближающимся юбилеем газеты, и дал первое в этом году интервью журналистам «ВМ».
Визит мэра в редакцию для нас, конечно, всегда событие. И потому, что это событие по факту, и потому, что наступивший год для нас особенный: в декабре 2018 года «Вечерней Москве», старейшей городской газете, исполнится 95. С 1923 года, конечно, «Вечерка» сильно изменилась. Ее первые выпуски занимали всего четыре странички, а сейчас под этим брендом выходит несколько изданий, и все они имеют солидные тиражи, и у каждого — близкие, но и особенные функции. Ежедневный номер «Вечерней Москвы» рассказывает обо всех городских новостях, «толстушка», наш еженедельник, охватывает и культурологические, и исторические, и социальные пласты нашей жизни, а набравшая в этом году высокие обороты «Москва вечерняя», распространяемая в метро, предлагает читателям микс из городских и светских новостей, цель которого — и держать пассажиров метро в курсе всех последних событий, и скрашивать им путь до дома. Вот почему так важно общение с властями напрямую. А мы по опыту знаем, что визиты мэра в редакцию проходят не то чтобы неофициально, но в какой-то особой атмосфере. Они мало напоминают протокольное общение: тут находится место и серьезному разговору, и шуткам.
Главный редактор «Вечерней Москвы» подарил мэру альбом «Родом с Чистых прудов. Юрий Нагибин: жизнь и судьба», изданный редакцией при поддержке Департамента СМИ. А мэр вручил «Вечерке» ответный дар — книгу, посвященную программе «Моя улица». На каждой ее странице — строчки Сергея Михалкова.
— Насколько я знаю, Сергей Михалков печатал свои стихи в «Вечерке», — сказал мэр. — Первое их издание было еще в 1940-х, второе — в 1970-х, и сейчас выпустили их заново, совместив на страницах строчки поэта и виды преображенных городских улиц.
На прощание Сергей Собянин пожелал газете процветания и сделал фотографию с сотрудниками редакции.
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