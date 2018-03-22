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Участковые уполномоченные полиции встретятся с косино-ухтомцами
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Участковые уполномоченные полиции встретятся с косино-ухтомцами 

Управа района Косино-Ухтомский 22 минуты назад
Фото: Управа района Новокосино
Участковые уполномоченные полиции УВД по ВАО встретятся с жителями района Косино-Ухтомский чтобы отчитаться по итогам работы за 2017 год. Все встречи запланированы на апрель и пройдут прямо во дворах жилых домов.
Если вы не пожалеете своего времени, то услышите много интересного. Участковые расскажут вам не только о принимаемых мерах по профилактике правонарушений и преступлений, но и о работе с заявлениями граждан, об оперативной обстановке на вашем участке и многом другом.
Косино-ухтомцы, помните, что между вами и сотрудниками полиции должна быть взаимная информированность и постоянная связь, чтобы минимизировать количество преступлений и правонарушений. Так мы сможем обеспечить правопорядок на территории Косино-Ухтомского, снизить преступность и уберечь не только себя, но и своих детей, родных и близких, а также своё имущество от преступных посягательств.
С графиком встреч можно ознакомиться на сайте газеты района Косино-Ухтомский
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