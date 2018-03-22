«Он тут абсолютно ни при чем»: Вассерман заступился за Слуцкого

Публицист Анатолий Вассерман считает, что депутат Леонид Слуцкий, которого обвинили в приставаниях к журналисткам, не виноват, так как «ничего похожего на доказательства так и не предъявили». Об этом он сообщил «360» в четверг.

Во-первых, ничего похожего на доказательства так и не предъявили. То что Слуцкий в беседе с какой-то журналисткой называет ее уменьшительно и ласкательно, так это не криминал

— Анатолий Вассерман.

Он отметил, что в скандале участвуют те издания, которые не согласны с нынешней властью. Вассерман считает, что это провокационный способ поскандалить.

Публицист подчеркнул, что такие обвинения предъявляют «без малейшего доказательства». Их очень трудно опровергнуть, потому что непонятно, за что можно зацепиться.