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«Он тут абсолютно ни при чем»: Вассерман заступился за Слуцкого
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«Он тут абсолютно ни при чем»: Вассерман заступился за Слуцкого 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Публицист Анатолий Вассерман считает, что депутат Леонид Слуцкий, которого обвинили в приставаниях к журналисткам, не виноват, так как «ничего похожего на доказательства так и не предъявили». Об этом он сообщил «360» в четверг.
Во-первых, ничего похожего на доказательства так и не предъявили. То что Слуцкий в беседе с  какой-то  журналисткой называет ее уменьшительно и ласкательно, так это не криминал
— Анатолий Вассерман.
Он отметил, что в скандале участвуют те издания, которые не согласны с нынешней властью. Вассерман считает, что это провокационный способ поскандалить.
Публицист подчеркнул, что такие обвинения предъявляют «без малейшего доказательства». Их очень трудно опровергнуть, потому что непонятно, за что можно зацепиться.
Анатолий Вассерман также высказал надежду, что в России эта первая попытка «преступного поведения» станет последней.
В четверг несколько российских СМИ сообщили о прекращении сотрудничества с Государственной думой. после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. О приостановке работы с нижней палатой парламента сообщили телеканал «Дождь», радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы», РБК и «Коммерсант». Позже присоединилась Lenta.ru.
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