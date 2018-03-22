Жители СЗАО услышат «Звон Машкинского ручья»

На территории природного заказника «Долина реки Сходни в Куркино » в пятницу, 23 марта, состоится экологическая экскурсия «Звон Машкинского ручья». Присоединиться к гуляющим по весеннему лесу вдоль уникального ручья приглашаются все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе Моприроды.

— Вы узнаете много нового о данной территории, сможете увидеть пернатых обитателей парка, услышать об их особенностях и, конечно же, о правильной подкормке птиц, — рассказали в пресс-службе.

Экскурсия рассчитана на участников от 6 лет. Сбор группы — в 14.00 у входной группы в парк по адресу: улица Соколово-Мещерская, дом 31. Более подробная информация и запись на экскурсию по телефону: 8 (499) 557-03-48.