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Жители СЗАО услышат «Звон Машкинского ручья»
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Жители СЗАО услышат «Звон Машкинского ручья» 

Префектура СЗАО города Москвы 37 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории природного заказника «Долина реки Сходни в Куркино» в пятницу, 23 марта, состоится экологическая экскурсия «Звон Машкинского ручья». Присоединиться к гуляющим по весеннему лесу вдоль уникального ручья приглашаются все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе Моприроды.
— Вы узнаете много нового о данной территории, сможете увидеть пернатых обитателей парка, услышать об их особенностях и, конечно же, о правильной подкормке птиц, — рассказали в пресс-службе.
Экскурсия рассчитана на участников от 6 лет. Сбор группы — в 14.00 у входной группы в парк по адресу: улица Соколово-Мещерская, дом 31. Более подробная информация и запись на экскурсию по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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