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Паровой утюжок за 86000 рублей
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Паровой утюжок за 86000 рублей 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
С 2016-2018 год в Республики удаленно совершенно порядка 1022 кражи. 22.03.2018 в МВД РК была пресс — конференция о удаленном мошенничестве.
Так в 2017 году в самой столице люди стали более бдительнее и преступность снизилась с 715 до 612. Тем временем, в районах эта цифра выросла с 267 до 410.
Для примера взяли происшествие которое произошло на днях. Местный житель Петрозаводска пришел с заявлением в органы и рассказал как его обманули. Через интернет он решил приобрести паровой утюжок. Петрозаводчанин решил связаться с продавцом и позвонил ему, там ему сообщили что требуется внести аванс. Мошенники так закрутили мужчину. что он сам лично перевел им 86 тысяч рублей. Как только деньги ушли со счета, номер телефона продавца молчал, а объявление волшебным образом исчезло с просторов интернета. Сейчас ведется проверка.
Так, что бы обезопасить себя стоит помнить о нескольких вариантах обмана:
использование телефона и мобильной связи
Интернет
кражи на прямую с банковских карт
Что бы не попасться на удочку аферистов стоит помнить:
ни при каких обстоятельствах не переводите деньги третьим лицам (незнакомым)
пароли, пин -коды и любые сведения по карте держите у себя в голове и ни коме не рассказывайте
не переходите по сторонним ссылкам, которые вам присылают в смс, приложениях или электронной почте
будьте на стороже всегда, когда проводите какие либо операции с денежными средствами.
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