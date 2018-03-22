Шахназаров: Отравления — это западная традиция, а не наша!

Был у меня такой фильм — «Яды, или Всемирная история отравлений», помнится, довольно забавный. Может быть, сборной Англии стоит посмотреть эту картину? В интернете она есть. Вообще, отравления — это западная традиция, у нас как-то больше в ход шел топор, нож, рубили головы, душили, как императора Павла Первого. Так что, может быть, футболистам стоит разобраться в истории, в том числе и с помощью фильма «Яды».

Топ-2: Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании его президентской кампании Карен Шахназаров: Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Политик помещен под судебный контроль.

На мой взгляд, эта новость просто грандиозная. Ведь именно господин Саркози был инициатором бомбежек Ливии и дальнейшего насильственного свержения Муаммара Каддафи . Я помню одно из последних интервью Каддафи, которое было записано незадолго до того, как его зверски замучили. Каддафи впрямую обвинял Саркози в том, что тот получил у него деньги. Из этого возникает вопрос: а что ж вы нас учите демократии, если у вас она существует в таком вот сюрреалистически-чудовищном виде. Берёте у людей деньги, в потом этих людей уничтожаете. В общем, интересная новость. Думаю, следует наблюдать за тем, как события будут развиваться дальше, и делать выводы.

Топ-3: Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Россией Карен Шахназаров: Дональд Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Россией и что позвонил президенту России, чтобы поздравить его с победой на выборах. По мнению Трампа, «налаживание отношений с Россией (и другими странами) — это хорошо, а не плохо».

Во-первых, мы знаем, что президенту США рекомендовали не поздравлять своего российского коллегу, но он, тем не менее, поздравил. Более того, Дональд Трамп объявил, что намерен организовать встречу с Владимиром Путиным . Что это? Трамп выходит из под контроля сил, которые стараются его контролировать? И будет ли это иметь какое-то продолжение или под натиском всевозможных тайных и явных сил, которые действуют в политике Соединенных Штатов, Трамп опять отойдет от своих решений? Сам-по-себе, симптом любопытный. Посмотрим, насколько желание Трампа, на мой взгляд, весьма похвальное, действительно будет осуществлено.

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