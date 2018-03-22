Логово бандгруппы уничтожено за 5 минут

Разведчики отработали навыки преследования и уничтожения противника в зимнем лесу. Бойцов-разведчиков сосновый лес встретил настороженной тишиной, словно все его обитатели затаились. Только вдалеке слышались выстрелы — другая рота нарабатывала меткость. Корреспондент «ВМ» участвовал в марш-броске и штурме «базы террористов».

Разведчикам 21-й отдельной ордена Жукова Софринской бригады оперативного назначения (ОБРОН) Росгвардии не так часто приходится ходить на лыжах: в современной войне в нужный квадрат (для организации засады, прочесывания участка, «выкуривания» боевиков. — «ВМ») бойцов доставляют вертолетом, грузовиками, на БТР или БМП, внедорожниках, квадроциклах или снегоходах.

— Ну какие лыжи на плоскогорье, — возмущался, поправляя тяжелый ручной пулемет «Печенег», боец Василий. — Нас до квадрата доставят, а дальше уже дойдем пешком.

Остальные восемь разведчиков молчали. Но в самом этом молчании ощущалось недовольство командирами, которые, помимо полного снаряжения, шлемов, бронежилетов, тяжелых пулеметов, гранатометов и запаса гранат к ним, поставили бойцов на лыжи. Все знают: звание разведчика надо подтверждать ежедневным пролитием пота. По ребятам было видно, что своим особым званием они горды. Это подтверждали торчащие из карманов ножи с наборными рукоятками, любовно оплетенные чехлами ручной работы снайперские прицелы и патронные магазины их автоматов Калашникова. Это говорит о том, что они обихаживают свое оружие, что называется, из любви к профессии. Впрочем, свое звание разведчики не посрамили, и лыжи им покорились.

Когда почти в упор ударили выстрелы из засады «террористов», группа не растерялась, и, как биатлонисты на дистанции, бойцы попадали с лыжни в различные укрытия. Стволами к «врагу».

Когда «засада террористов» была подавлена огнем Росгвардии, наступило время преследования другой части «бандгруппы», засевшей в одноэтажном здании, или попросту садовом домике. Бойцы, прикрывая друг друга, приблизились к строению и взяли его внезапным штурмом с применением гранат. Это более простой способ штурма, он применяется обычно там, где нет заложников. Логово «бандитов» было уничтожено за пять минут.

Как пояснил «ВМ» майор Михаил из управления бригады, бойцы 21-й Софринской, помимо спецподготовки, постоянно занимаются общей военной подготовкой, а также огневой и физической.

Тренировками и дежурствами загружена у спецназовца почти вся неделя — шесть дней в неделю. Те, кто женат, выходной проводят с семьей. Для этого на территории бригады есть дома с семейными общежитиями. Это опыт военных гарнизонов 90-х годов, органично вписанный в наше время. Прежде всего бригаде, случись что, будет удобно защищать свои семьи. Спокойны и женщины: детей можно отпускать гулять одних, не опасаясь уличной преступности.

Отдельная бригада оперативного назначения в этом году отметит 30-летний юбилей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мы провели занятия по тактико-специальной подготовке. Тема — действия личного состава при проведении поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в зимнее время. Взводам назначили квадрат поиска, и в ходе его проведения отрабатывались группами различные вводные: при обнаружении противника, при преодолении минновзрывных заграждений, при обнаружении одиночных подрывных устройств. Также бойцы сдавали нормативы по боевой подготовке, по предметам «военно-медицинская подготовка», «военная топография», «связь».