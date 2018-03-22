Блогер Денис Жабкин: Как уехать ночью в Саратове?

В администрации города озвучили список маршрутов, которые работают в Саратове до часа ночи.

Электротранспорт так работал и раньше, дежурные рейсы выполнялись по расписанию, которое висит на остановках (правда печатают и развешивают их активисты, а не городские службы):

— трамвайные маршруты NoNo 3, 8, 9, 10, 11;

— троллейбусные маршруты NoNo 1, 5, 10, 15, 16;

А вот автобусных маршрутов-полуночников должно было прибавиться. Хотя никакого оповещения в салонах или на остановках я не видел. Совершенно непонятно сколько можно прождать этих автобусов ночью. И думается, что до часу ночи реально ни один из этих маршрутов не ходит.

— автобусные маршруты NoNo 2 «Д», 3, 6, 8, 11, 18″Д», 21, 23, 25, 30, 33, 37, 37 «А», 41, 45, 46, 55 «А», 57, 56, 58, 61, 74, 75, 81, 90, 93, 97, 99, 105, 110, 115 Говорят об этом и комментарии из моего блога, где я публиковал этот список с просьбой рассказать о опыте использования автобусов ночью.

Анонимно: «Маршрутку No30 видим на конечной в 9-м микрорайоне примерно в 22.00 и 22.30. Получается интервал 30 минут. Несколько раз видел, как из только что прибывшей на конечную маршрутки в 22.00 выходит человек и фотографирует полное отсутствие пассажиров. Может быть они хотят доказать, что работа маршрута в вечернее время никому не нужна. И тем самым ввести всех в заблуждение. Не буду сразу возводить напраслину. Понятно, что пассажиропоток вечером в разы меньше дневного, но интервал 30 минут огромен даже в вечернее время и уж тем более зимой. Условия — а-ля лотерея, будет или не будет маршрутка — никто не гарантирует. Ни расписания, ни объявлений. Отсюда и отсутствие желающих ехать, народ выбирает другие пути. Казалось бы, развесь объявления со временем отправления и люди будут ориентироваться, ждать или нет. Ведь можно же создать условия для пассажиров и для самих себя, иначе хорошее дело загубят в самом начале. Сегодня (19.03) последний 30-й в Солнечном был в 21.25. Больше пока нет. Вот вам и договоренность перевозчиков с администрацией. Вопрос: кто будет ждать такой маршрут? Наверное, выборы прошли и гори оно все синим пламенем».

alexkd1: «Насчет часа ночи сказать не могу, но, для примера, сегодня на остановке около ТЦ Оранжевый (с сторону центра) в районе 21 часа ждали специально автобус 2Д. Ждать пришлось чуть более часа».

Axel: «Мне каждый день приходится уезжать из Солнечного-2 в центр города в районе 20-21 часов. 8 и 67 отбрасываются сразу, ибо ходят только до семи часов вечера. 74 стабильно ездит до 3 Дачной до 9 вечера. Если дойти до рынка „Солнечный“, то можно попробовать уехать на 11 и 53, но после 8 часов они поголовно едут только до кольца НИИ, где приходится топать пешком по темным подворотням до 3 Дачной и в окружении бомбил-таксистов ждать манны небесной в виде шального трамвая или автобуса-шестерки, который будет упорно стоять на всех остановках, набирая максимально возможное количество пассажиров. Кстати, на маршрут No8 можно вообще никогда не рассчитывать — в любое время дня среднее время ожидания — 40-50 минут сводит на нет все преимущества маршрута».

А вы дожидались автобуса из перечисленного списка маршрута после полуночи или снова все заявления мэрии о работе ночных автобусов — пустозвонство?