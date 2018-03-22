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Пасхальный марафон объединил верующих разных конфессий
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Пасхальный марафон объединил верующих разных конфессий 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
22 марта в мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе состоялось торжественное открытие 5-го Московского межконфессионального Пасхального марафона.
Хотя первые мероприятия Пасхального марафона «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника» прошли еще месяц назад, официальное его открытие состоялось сегодня. Фестиваль, призванный объединить людей разных национальностей и вероисповедования, организован Московским еврейским общинным домом и Центром поддержки образовательных программ «Открытие», и проводится пятый год подряд. В нем принимают участие религиозные общины, библиотеки, школы, общинные и национальные центры.
— Это важное событие в жизни нашего города. Пасхальный марафон помогает понять, как и чем живут наши соседи, как они относятся к своим традициям, мы воспитываем взаимное уважение друг к друг, — уверен главный раввин России Адольф Шаевич.
— Пасхальный марафон — не какое-то отчетное формальное мероприятие, оно создается по велению сердца, — считает отец Дмитрий (Паршин). — Хотя спор между конфессиями продолжается столетиями, настало время, когда нужно быть вместе.
В программе Пасхального марафона кулинарные мастер-классы, концерты, творческие мастерские по изготовлению пасхальных подарков, шахматный турнир, литературная гостиная, олимпиада и экскурсии для школьников, конкурс вокального мастерства «Голос мира», Второй межконфессиональный молодежный форум и многое другое. Фестиваль продлится до 22 апреля.
— Мы объединяем все большее количество вероисповеданий, представленных в нашем городе. В прошлом году к марафону подключился Московский муфтият, а в этом участниками стали еще и буддисты. У них нет Пасхи, но тема взаимодействия религий настолько важна, что точки соприкосновения находятся без труда. Каждая из конфессий привносит в фестиваль что-то свое. У нас, например, организовался женский клуб, где мусульманки учили желающих 40 способам повязывания платков, — рассказала один из организаторов марафона, директор Центра поддержки образовательных программ «Открытие» Светлана Кравцова.
Завершило открытие Пасхального марафона выступление воспитанников Духовно-просветительского центра Российской Ново-Нахичеванской Епархии — ансамбля дудукистов «Цирани» и армянского детского хора «Шогер».
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