Неожиданно! «Холостяк» Егор Крид кардинально сменил имидж

Для этого парень… побрился наголо. Соответствующее видео Егор опубликовал в своем Instagram, а затем показал результат преображения.

«Я любил вас, я ухаживал за вами, но вы меня бросили. Жизнь несправедлива», — шутя заметил Егор о своих волосах.

Неизвестно, по какой причине Крид решился на этот шаг, но надо признать, что он стал выглядеть старше и брутальнее. Поклонники певца разделились на два лагеря — одним очень понравился новый образ их любимца, а другие раскритиковали его. А как вам бритый Егор Крид?

Фото: Instagram