Егор Крид кардинально сменил имидж: певец побрился налысо 

В микроблоге Егор Крид опубликовал видео из парикмахерской. В кадре на полу лежат остриженные волосы артиста, а он сам поет им оду. «Эх, я любил вас и ухаживал за вами, и удобрял вас, а вы меня бросили. Жизнь несправедлива», — сетует певец, а уже на следующем фото предстает перед поклонниками лысым.
Нужно ли говорить, что реакция фанатов Крида была неоднозначной. Одни хвалили Егора за смелость, а другие — негодовали по поводу его нового имиджа. «Ты мне очень сильно нравился, но это неожиданно», «Выглядишь ужасно, раньше лучше было», «С короткой стрижкой гораздо лучше, чем так», «Молодец, что решился, тебе очень идет», «Смелый — хвалю», — настолько разными были мнения пользователи соцсети.
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Впрочем, вполне возможно, что Крид просто отретушировал фотографию, чтобы привлечь внимание фанатов. Подобным образом уже поступала Полина Гагарина, когда опубликовала в микроблоге кадр, где у нее не было волос. Как потом выяснилось, певица надевала специальный парик, чтобы создать нужный эффект для смелой фотосессии в одном из глянцевых изданий.