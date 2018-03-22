Эксперты рассказали, почему Украина бессильна перед оргпреступностью

22 марта в ходе пресс-конференции «Страну накрывает волна криминала. Что делать?» эксперты по вопросам безопасности рассказали, почему Украина не может побороть организованную преступность.

«Нас ждёт рост оргпреступности. Самые преступные цели связаны с продажей оружия и с торговлей людьми. А наши украинки в этом страшном трафике активно принимают участие, потому что их выманивают различного рода сутенеры, но это вид преступления, который обязательно имеет за собой прикрытие в виде организованных группировок. Органы отчитались, что в этом году обезвредили 43 ОПГ (на самом деле с начала 2018 года — 60 — ред.). Этой статистикой нечего гордиться. Ведь обыватель и не подозревает, что этих ОПГ в стране тысячи», — сообщил эксперт Сергей Шабовта.

Причина тому — разрушенная информационная база преступников и агентурной сети, которая по крупицам создавалась десятилетиями. При этом качественно изменилась организованная преступность: она стала намного зловещее, чем в конце 1980-х-начале 1990-х годов, когда ею руководили криминальные авторитеты, теперь ОПГ верховодят люди, обладающие мощным административным ресурсом.

Мало того, по словам Шабовты, пострадавшие граждане перестали писать заявления в полицию, даже по факту квартирных краж. Ведь особая угроза состоит в том, что и в этом сегменте преступлений оргпреступность заняла свою нишу.

«Как правило, это рассредоточенная по районам оргпреступность, взаимодействующая с некоторыми элементами правоохранительной системы. Также как и грабежи и угоны машин, а классические разговоры о том, что квартирники мирные и на убийства не идут — это миф», — отметил аналитик.

Продолжая мысль коллеги, генерал-майор юстиции эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк добавил, что, согласно УКУ, «совершение преступления группой лиц, организованной группой — это двое и больше людей».

«Квартирную кражу, осуществленную двумя лицами по предварительному сговору, можно квалифицировать как ОПГ и внести в общую статистику. И когда эти преступления раскрываются, нам кажется, что раскрыты большие ОПГ», — подчеркнул он.