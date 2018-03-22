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В Тольятти открылся новый новый колл-центр
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В Тольятти открылся новый новый колл-центр 

ТРК Губерния 1 час назад
В Тольятти начал работу собственный контактный центр "Промсвязьбанка". Его специалисты оказывают техническую поддержку клиентам — юридическим лицам по работе с интернет-банком и мобильным банком. Это более 190 тыс. абонентов. Центр технической поддержки нацелен на то, чтобы оказывать персональное обслуживание и решать вопросы клиента в режиме одного звонка. До этого банк пользовался услугами на аутсорсинге, сегодня весь функционал технической поддержки перенесли внутрь банка. Управляющий директор по развитию сервисных центров ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Вознюк рассказал: «На текущий момент мы запустили один этаж площадью 390 квадратных метров. Организовали 50 рабочих мест для операторов контактного центра. Также здесь есть подразделения, которые обеспечивают жизнедеятельность сервисного центра: обучение, кадровое делопроизводство, безопасность и IT. В ближайшие три месяца мы увеличим количество операторов до 75 человек, что позволит нам обрабатывать 25 тысяч звонков».
Штат контактного центра составляют 50 специалистов. Каждый день они принимают более 15 тысяч звонков со всей России. К подбору специалистов call-центра в «Промсвязьбанке» подходят ответственно. Будущих сотрудников готовят и обучают работе с клиентами. В перспективе, масштабы контактного центра увеличатся в три раза. До конца 2018 года будет открыто в общей сложности порядка 220 новых рабочих мест. Как отметила управляющая офисом «Автозаводский район» ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Елена Битяй, «данный call-центр позволит дать работу достаточно большому количеству жителей города Тольятти. Улучшается социальная составляющая в нашем городе».
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