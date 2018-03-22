В Тольятти открылся новый новый колл-центр 

ТРК Губерния: последние новости

В Самаре состоялось торжественное открытие многофункционального госпиталя ”Мать и дитя”

На ремонт почтовых отделений в Самарской области выделят 16 млн рублей

Расследование гибели подростка из Тольятти возьмут на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России