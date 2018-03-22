Два надземных пешеходных перехода в Балашихе и Ногинском районе построят до конца года

Работы по строительству двух надземных пешеходных переходов в Балашихе и Ногинском районе завершат в 2018 г., сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«В этом году будут построены два надземных пешеходных перехода: на 23 км автомагистрали М7 «Волга» в Балашихе в районе остановки «Леоново» и на 46 км — в Ногинском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2018 г. федеральные дорожники продолжат создание «зеленого коридора» на трассе М7 «Волга» в Московской области. Дорожные работы развернутся на выезде из Балашихи и в Орехово-Зуевском районе.

«Уже начато строительство транспортной развязки на 27 км автомагистрали М7 «Волга» на выезде из Балашихи. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до шести полос движения на участке с 26 по 30 км, строительство разворотных петель в двух уровнях на 26 и 30 км для организации разворотов и левоповоротных съездов. В ходе работ дорожники устроят переходно-скоростные полосы, локальные очистные сооружения и систему водоотвода, обновят автобусные остановки и посадочные площадки», — пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, на этом участке запланировано возведение четырех стационарных надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров, линий электроосвещения, установка шумозащитных экранов и ограждений. Участок оснастят автоматической системой управления дорожным движением. Уточняется, что весь комплекс работ планируется завершить к концу 2019 г.

«В этом году завершится капитальный ремонт автодороги М7 «Волга» на участке с 83 по 94 км в Орехово-Зуевском районе. Работы развернутся на участке с 90 по 94 км в районе дер. Малая Дубна (поворот на Орехово-Зуево). К построенной в 2017 г. разворотной петле дорожники добавят еще две, которые позволят ликвидировать светофор на 88 км в черте населенного пункта. На участке усилят дорожную одежду, перенесут коммуникации, устроят переходно-скоростные полосы, водоотвод, линии электроосвещения, отремонтируют и заменят водопропускные трубы», — указано в сообщении.

Также на участке предусмотрена установка трех модульных надземных пешеходных переходов, барьерного ограждения, шумозащитных экранов, дорожных знаков, направляющих устройств, нанесение дорожной разметки термопластиком. Кроме того, здесь выполнят комплексное обустройство автобусных остановок и пешеходных переходов, установят перильное ограждение, устроят тротуары и пешеходные дорожки, а для подъезда к жилым домам — транспортные дорожки.

«Реализация этих проектов позволит ликвидировать еще четыре светофора (в дополнение к четырем, демонтированным в Балашихе) и станет еще одним этапом в создании «зеленого коридора» на московском участке автомагистрали», — заключили в пресс-службе.