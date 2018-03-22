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Зачем Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
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Зачем Малахов устраивает вакханалию с мертвецами 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым новый тренд — искать внебрачных детей умерших артистов. Журналисты ворошат прошлое кумиров россиян в надежде раскопать сенсацию погорячее да погрязнее. До чего может дойти погоня за рейтингами, рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
"В последнее время словно грибы после дождичка стали появляться то там, то тут внебрачные дети известных прославленных артистов, которые уже ушли в мир иной. Упоминаются Шукшин, Мишулин, Абдулов, а теперь и Шалевич. Зачем делать рейтинг передачам на умерших людях, которых любит и по сей день вся страна?" — возмущен член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Общественный деятель считает, что такими темпами российское телевидение в скором времени опустится на самое дно. «В процессе передач то и дело появляются предложения выкопать знаменитостей, чтобы точно установить их родство. Во-первых, тем самым в глазах людей наши любимые артисты втаптываются в грязь, а во-вторых, кажется, еще немного — и на ТВ появится передача „Выкопай звезду“. Нам сейчас кажется это дикостью, но после появления гипноза и прочего „веселья“ на ТВ я уже ничему не удивлюсь», — отметил Манукян.
Тенденция и в самом деле ужасающая. С конца 2017 года на протяжении нескольких месяцев дети легендарного Спартака Мишулина грызлись на глазах всей страны. Тогда актер Тимур Еремеев объявил себя сыном прославленного артиста. С ним в спор вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств в эфире ток-шоу выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Это подтвердил ДНК-тест. Ходили разговоры о возможной эксгумации тела Спартака Мишулина. Но обошлось.
К марту 2018 года телевизионщики поставили шоу подобного формата на поток. Так, несколько дней подряд сыновья Вячеслава Шалевича — один из них внебрачный — поливали грязью вдову артиста Татьяну Виноградову. Дрязги устроили, как водится, из-за наследства.
Только отшумел сериал с покойным Шалевичем, как Малахов выдал новую «бомбу» — нашлась внебрачная дочь умершего десять лет назад Александра Абдулова. Однако тут обошлось без анализа ДНК, правду устанавливали с помощью полиграфа.
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