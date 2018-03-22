Жигулевск принимает участие в федеральном конкурсе по поддержке проектов благоустройства малых городов

5 млрд рублей будет ежегодно выделяться на поддержку проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Такое решение президент страны принял в январе этого года. Впрочем, рассчитывать на эти средства смогут только те, кто докажет свою перспективность в честной конкурентной борьбе. В федеральный конкурс включился и Жигулёвск . Конкурс только стартовал, а уже сейчас в области подведены итоги общественного голосования за проекты, которые станут участниками программы «Формирование комфортной городской среды».

Парк Дружбы народов на улице Пирогова — излюбленное место отдыха горожан — ученики 16-ой жигулёвской школы мечтают преобразить до неузнаваемости. Над дизайн-проектом старшеклассники работали даже в ущерб своему свободному времени. «В плане проекта — организовать светомузыкальный фонтан, отремонтировать аллеи, посадить деревья, потому что очень давно этот сквер не ремонтировался. Надо бы обновить его», — поделилась мнением учащаяся школы № 16 Мария Фомина

Возможно, что Парк Дружбы, над которым так самозабвенно работали десятиклассники, войдет в число 9-ти проектов благоустройства, которые Жигулёвск представит на Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Лучшие из лучших будут поддержаны ассигнованиями, предусмотренными в федеральном бюджете на период с 2018 по 2021 годы. Такое решение принял лично президент страны. Планировать, каким будет Жигулёвск без тех, кому в этом будущем предстоит жить — нелогично, решили взрослые и пригласили на обсуждение конкурсных проектов молодежь. Каждая из 9-ти школьных команд высказала свое мнение, какие общественные пространства в их родном городе стоит облагородить. «Их мнение должно быть здесь обязательно учтено, а в некоторых вопросах оно должно стать определяющим. Поэтому мы и хотим сопоставить мнение молодых людей с мнением экспертов, которое мы на сегодняшний день имеем», — отметил глава г. о. Жигулевск Владимир Классен

Итоги грантового конкурса ещё только предстоит подвести. Но уже сейчас известны результаты общественного голосования 18 марта за проекты благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам голосования более 40% территорий будет приведено в порядок уже в этом году. На эти цели муниципалитетам выделены 600 млн рублей. Самарцы решили будущее и монумента «Гордость, честь и слава Самарской области». Напомним, что в пункты голосования пришло более 900 тыс. жителей области — это около 60% от общего числа избирателей. Также благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе в этом году благоустроят еще 150 дворов.