Харрасмент в голубом цвете. ЛГБТ-активист поддержал бойкот прессой Госдумы

Ряд ведущих российских СМИ объявил бойкот Государственной думе после решения комиссии по этике, которая не нашла в действиях депутата Леонида Слуцкого признаков харрасмента. Своих корреспондентов из нижней палаты парламента отозвали РБК , «Дождь», «Эхо Москвы» «Ведомости» , а редакции «Говорит Москва » и «Коммерсанта» объявили личный бойкот депутату. Список изданий заметно расширяется, а в ответ на это в Госдуме заявили об отзыве аккредитаций у представителей прессы, присоединившейся к акции протеста.

Московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев в эфире НСН поддержал бойкот, инициированный прессой, и рассказал, почему СМИ отзывают из законодательного органа журналистов обоих полов.

«Я поддерживаю этот бойкот. И я не только не удивлюсь, но и могу представить, что эта история касается не только женщин, но и мужчин, которые работают там [в Госдуме]. И поэтому эта инициатива — отозвать из парламента не только женщин, но и мужчин, абсолютно правильная. Потому что я допускаю, что такие факты [харрасмента] имеют место, в том числе и в отношении мужчин, в том числе и в Госдуме. Всем прекрасно известно, что инициаторами всей гомофобной кампании, к сожалению, и в России , да и во всех странах мира исторически были те, кто сами, по сути, таковыми и являются. Никто, ни в одной стране мира, не боролся против геев, не будучи сам представителем этого меньшинства. Обычного человека абсолютно не волнуют такие вопросы. Самые гомофобные люди в истории человечества сами были латентными геями. Именно они создают проблемы для ЛГБТ-сообщества, дорвавшись до власти, понимая, что сами не могут признаться в своей гомосексуальности», — заявил Алексеев.

Любимов: У депутатов начнутся проблемы из-за бойкота СМИ Вопрос в том, чем закончится история с «российским Харви Вайнштейном ». Одно дело громко заявить о домогательствах, другое — доказать свои слова. К сожалению, пока остаётся непонятным, какую цель преследуют СМИ, объявившие бойкот, заметил ЛГБТ-активист.

«Думаю, что Госдума переживёт без этих журналистов. Но мне хочется понять, каким будет финальный результат. Если исключительно в политической возне, что СМИ общим фронтом выступят против домогательств и освещения работы Госдумы, это одно, а если конечная цель — добиться привлечения к ответственности тех, кто виновен, это совершенно другое дело. Пока что это попытка решить вопрос в политическом русле и призвать Госдуму задуматься, пересмотреть те правила, что у них существуют. Это попытка путём политического, общественного давления перевести ситуацию на новый уровень», — заявил активист.

Гусев: Депутаты посмеются над бойкотом СМИ Для глобальных перемен необходимы иски в суды, доказательства того, что Слуцкий приставал к журналисткам, отметил собеседник НСН. Однако в случае с депутатом не стоит ждать серьёзного наказания или краха его карьеры, как это было с западными любителями женских прелестей, заключил Алексеев.

«Это ничего не изменит до тех пор, пока не будут применены какие-то реальные юридические механизмы для привлечения к ответственности людей, если действительно были какие-то правонарушения. Но мне кажется, что случай Слуцкого недоказуем, он находится вне плоскости морально-этических моментов, и максимум, что Госдума ему вынесет порицание, исключит его из партии, но никаких других последствий это иметь не будет. Но для меня гораздо важнее, чтобы люди, которые его обвиняют, довели это дело до реальных судебных решений, чтобы неповадно было в будущем», — добавил глава московского ЛГБТ-сообщества.

Бойкот СМИ уже поддержала депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина, которая как раз недавно инициировала создание в России закона о харрасменте. Напомним, что тогда разгорелся конфликт с ещё одним парламентарием, Виталием Милоновым, который выступил в грубой форме против поправок к законодательству. Он заявил, что, если «сегодня вы говорите об этом, значит, что завтра авторами всех этих поправок окажутся вонючие лесбиянки», за что получил от Пушкиной обращение всё в ту же комиссию по этике и предупреждение об иске в суд.

Николай Алексеев поддержал начинания телеведущей, однако посетовал, что без развитого гражданского общества и судов, в честности которых не приходится сомневаться, толку от закона о харрасменте не будет.

«Конечно, это правильное предложение. Но проблема в том, что это настолько трудно доказуемое действие, особенно в российских реалиях, что мне кажется, даже если его внести в закон, оно не будет иметь правоприменительной практики. Во-первых, это дает грандиозную фору для злоупотреблений, это скользкий вопрос. Любого человека можно будет обвинить в домогательствах. Для того чтобы в этом был смысл, нужна очень крепкая правоохранительная система, зрелое общество, судебные инстанции, чтобы эту грань соблюсти. Сама идея хорошая. В нынешних российских условиях, даже если этот закон будет принят, он работать не будет», — заключил ЛГБТ-активист.

Интересно, что бойкот СМИ уже вызвал ответную реакцию. Так, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отказался от общения с «Газетой.Ru» из-за редакционной колонки о ситуации вокруг депутата Слуцкого. Он написал о своём решении в Facebook под постом с позицией издания.