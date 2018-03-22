Поклонская призвала Чайку проверить законность функционирования полигона «Ядрово»

Поклонская также попросила „дать оценку полноте принятых мер должностными лицами органов исполнительной власти Московской области “.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья заявили об ужесточении требований к мусорным полигонам.