Поклонская призвала Чайку проверить законность функционирования полигона «Ядрово» 

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская попросила генпрокурора России Юрия Чайку провести проверку законности функционирования полигона «Ядрово» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС. «Сегодня обратилась к генеральному прокурору России с запросом реализовать весь комплекс полномочий прокурорского надзора и организовать с привлечением специалистов из федеральных органов проверку законности функционирования полигона „Ядрово“, — сказала она.
Поклонская также попросила „дать оценку полноте принятых мер должностными лицами органов исполнительной власти Московской области“.
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья заявили об ужесточении требований к мусорным полигонам.