Смоляне выбрали территории, которые предстоит благоустроить в этом году

СМОЛЕНСК, 22 мар — РИА Новости . Порядка 145 тысяч смолян приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий, которые будут благоустроены в текущем году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области

Так, в Десногорске будет благоустроена «Парковая зона второго микрорайона» и пять дворовых территорий, в Рославле — четыре пешеходные зоны и 18 дворовых территорий, в Сафонове отремонтируют сквер «Детский» и 13 дворовых территорий, в Велиже — парк «Городской сад» и одну дворовую территорию, в Сычевке благоустроят набережную реки Вазузы и четыре дворовые территории, в Ельне благоустроят городской парк и отремонтируют три дворовые территории, в Дорогобуже благоустроят территорию, прилегающую к центральной детской площадке, и три дворовые территории, в Ярцеве благоустроят сквер у площади Победы и приведут в порядок пять дворовых территорий, в Вязьме отремонтируют набережную реки Вязьма и 11 дворовых территорий, в Смоленске благоустроят сквер «Крылатые земляки», площадку перед ЦУМом , парк 1100-летия Смоленска, а также 16 дворовых территорий.

Реализация федерального проекта рассчитана на срок до 2022 года. «На Смоленщине выполнение всех мероприятий, предусмотренных программой, находится на постоянном контроле Межведомственной комиссии, которую возглавляет губернатор Алексей Островский , уделяющий особое внимание вовлеченности в реализацию проекта жителей области», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в прошлом году в программе приняли участие семь муниципалитетов, в которых было благоустроено 84 дворовых территории и 14 мест массового посещения граждан.

"В нынешнем году количество районов-участников программы значительно увеличилось, при этом, из бюджетов всех уровней на благоустройство дворов, площадей и скверов будет направлено свыше 247 миллионов рублей", — сказал представитель пресс-службы.

При этом он отметил, что ключевой особенностью реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» является тот факт, что жители городов сами определяют общественные территории, подлежащие благоустройству. В частности, в 2018 году такому выбору предшествовали публичные обсуждения дизайн-проектов, что позволило учесть все мнения и пожелания смолян. По данным сотрудников Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в дискуссиях приняли участие порядка 40 тысяч человек, проведено около 150 мероприятий, предложено 139 общественных территорий.

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