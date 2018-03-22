Космонавты разных стран собрались в Минске

Космонавты разных стран собрались в Минске , где проходит заседание исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов.

Китая, США и Среди делегатов представители России Евросоюза . Они обсуждают вопросы подготовки к Международному конгрессу, который состоится в Беларуси в сентябре этого года.

Кометы, взрыв Солнца, супервулкан

Как погибнет наша планета?

«Это очень интересная сфера человеческой деятельности, это крайне перспективно, это несет пользу всем и главное — это интересно», — сказал летчик-космонавт Олег Котов

«Беларусь входит в состав комитета ООН по использованию космического пространства. У нас есть свой собственный спутник зондирована Земли. У нас богатая наука, производство для космической отрасли пользуется спросом во всем мире», — подчеркнул заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин. В Ассоциацию участников космических полетов сегодня входит 400 специалистов из 37 стран мира.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM