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Космонавты разных стран собрались в Минске
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Космонавты разных стран собрались в Минске 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Космонавты разных стран собрались в Минске, где проходит заседание исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов.
Среди делегатов представители России, Китая, США и Евросоюза. Они обсуждают вопросы подготовки к Международному конгрессу, который состоится в Беларуси в сентябре этого года.
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«Это очень интересная сфера человеческой деятельности, это крайне перспективно, это несет пользу всем и главное — это интересно», — сказал летчик-космонавт Олег Котов.
«Беларусь входит в состав комитета ООН по использованию космического пространства. У нас есть свой собственный спутник зондирована Земли. У нас богатая наука, производство для космической отрасли пользуется спросом во всем мире», — подчеркнул заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин. В Ассоциацию участников космических полетов сегодня входит 400 специалистов из 37 стран мира.
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