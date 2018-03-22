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Студентов ВоГУ пригласили на работу в службу судебных приставов
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Студентов ВоГУ пригласили на работу в службу судебных приставов 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Несколько вакансий открыто сейчас в областном Управлении Федеральной службы судебных приставов. Занять эти должности предложено студентам ВоГУ.
Накануне в госуниверситете прошла «Ярмарка вакансий». Работодатели рассказали будущим выпускникам, какие места работы открыты, на какие профессии наибольший спрос.
В УФССП сейчас открыты вакансии судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, специалиста-эксперта (психолога) отдела государственной службы и кадров и специалиста-эксперта отдела правового обеспечения. 11 апреля в Управлении состоится конкурс на включение в кадровый резерв на все группы должностей. Поучаствовать в нем также предложено студентам старших курсов.
Кроме того, в рамках ярмарки руководитель Управления ФССП России по Вологодской области Василий Ларин и ректор университета Вячеслав Приятелев подписали соглашение о сотрудничестве. Все желающие поступить на службу в Управление ФССП Росси по Вологодской области могут получить дополнительную информацию на Петрозаводской, 3 или по телефону в Вологде — 57-16-38.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в системе судебных приставов Вологодчины трудится 86 выпускников вологодского госуниверситета.
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