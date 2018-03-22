Студентов ВоГУ пригласили на работу в службу судебных приставов

Несколько вакансий открыто сейчас в областном Управлении Федеральной службы судебных приставов. Занять эти должности предложено студентам ВоГУ.

Накануне в госуниверситете прошла «Ярмарка вакансий». Работодатели рассказали будущим выпускникам, какие места работы открыты, на какие профессии наибольший спрос.

В УФССП сейчас открыты вакансии судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, специалиста-эксперта (психолога) отдела государственной службы и кадров и специалиста-эксперта отдела правового обеспечения. 11 апреля в Управлении состоится конкурс на включение в кадровый резерв на все группы должностей. Поучаствовать в нем также предложено студентам старших курсов.

Кроме того, в рамках ярмарки руководитель Управления ФССП России по Вологодской области Василий Ларин и ректор университета Вячеслав Приятелев подписали соглашение о сотрудничестве. Все желающие поступить на службу в Управление ФССП Росси по Вологодской области могут получить дополнительную информацию на Петрозаводской, 3 или по телефону в Вологде — 57-16-38.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в системе судебных приставов Вологодчины трудится 86 выпускников вологодского госуниверситета.