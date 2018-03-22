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Единство: 470 жителей английской деревни выкупили паб за миллион фунтов
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Единство: 470 жителей английской деревни выкупили паб за миллион фунтов 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Жители размещенной в Британии деревни потратили порядка 1 млн фунтов стерлингов, дабы выкупить местный паб у предпринимателей, намеревавшихся на его месте построить жилые дома. Почти 470 граждан из Саут Стока сумели отстоять любимое место для отдыха, которое здесь помнят с давних пор.
В деревне Саут Сток, размещенной в графстве Сомерсет, еще 6 лет назад был закрыт паб The Packhorse Inn, который инвесторы хотели переоформить в жилой дом. Это место стало излюбленным у граждан, поскольку было единственным, где они могли выпить эль и поболтать в дружеской атмосфере. Этот паб посещали дедушки и бабушки современного поколения, поэтому граждане решили защитить свои воспоминания от неминуемой гибели.
Владельцу The Packhorse Inn поступило предложение о покупке паба, которое сразу было отклонено. Однако власти деревни сумели наткнуться на приложение к закону, где уточнялось, что имуществу следует найти нового владельца в течение года. Инвестор планировал сразу продать строение под жилые дома, а также он не мог отказывать в продаже имущества более года, если других покупателей нет.
Таким образом местные сумели собрать средства и, следуя всем законодательным актам, выкупить паб, который несколько лет был закрыт. На открытии заведения, уже принадлежавшего всем обитателям деревни, доверили налить первую пинту напитка Брайану Перкинсу, поскольку все это время место являлось собственностью его семьи. 87-летний мужчина родился в этом месте, вырос в нем и здесь прошла вся его жизнь, поэтому он очень болезненно относился к продаже его заведения. У The Packhorse Inn многовековая история, поскольку эксперты твердят, что эль здесь разливается с XVI столетия, но само здание современный вид приобрело лишь в 1674, и с тех пор почти не менялось. В процессе реставрации в фасаде дома были выявлены тайники священников, которые прятались здесь во время преследований Елизаветой I. Ремонтные работы были проведены благодаря усилиям местных, и теперь это заведение выглядит уютно, а возле него был вычищен запущенный прежде сад.]]>
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