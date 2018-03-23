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СК возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством стадиона «Санкт-Петербург»
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СК возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством стадиона «Санкт-Петербург» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством крыши на стадионе Крестовского острова, информирует «Фонтанка».
По информации издания, несколько дней назад сотрудники Следственного комитета и полиции проводили проверку на стадионе.
Правоохранители заинтересовались деятельностью компании ООО «Атлант», которая была субподрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» и «Метростроя» и выполняла кровельные работы на стадионе с 2015 года. Причина возбуждения дела остается неизвестной.
Арена на Крестовском острове строилась с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Первый официальный матч на ней состоялся 22 апреля 2017 года.
В 2018-м на арене состоятся семь матчей чемпионата мира. Также стадион примет игры Евро-2020.
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