Черный пиар, или самые скандальные выходки российских звезд

Современные звезды становятся популярными не только благодаря своим талантам, некоторые стараются привлечь внимание публики неподобающим поведением. В прошлом этих отечественных звезд эстрады имеются скандальные выходки, о которых до сих пор помнят фанаты.

Сергей Шнуров Певец прославляется благодаря эпатажным выходкам и периодически прибавляет к себе интерес у публики в сети. Фанаты были шокированы роликом родов Марины Анисиной или, к примеру, моментом их близости с Джигурдой, показанными в интернете. Не менее скандальным оказалось разбирательство вокруг смерти Людмилы Браташ

Лидер группы «Ленинград», по факту, никогда не мог похвастаться примерным поведением, а вызывающие концерты даже считают его своеобразной фишкой. Запрет на нецензурные выражения в песнях никак не повлиял на творчество фронтмена, а однажды он оголился прямо на сцене. Филипп Киркоров

Артист никогда не был сдержанным, что доказывает скандал из-за розовой кофточки, когда певец оскорбил журналистку. На репетиции «Золотого граммофона» он ударил Марину Яблокову за нежелание выполнить его просьбу, что обернулось для девушки травмами. В итоге Киркоров извинился перед теми, кого обидел, отправившись в Израиль для лечения в неврологической клинике. Николай Басков

Певец нередко фигурировал в неприятных инцидентах, например, в 2011, когда некоторые знаменитости хотели поздравить супругу Буйнова с днем рождения, Басков решил немного растормошить мероприятие и полил всех присутствующих из огнетушителя. Струей пены задело многих звезд российской эстрады, особенно досталось Пугачевой и Галкину. Пена изуродовала наряды гостей и прически, за что герой вечера в итоге извинялся, а перед Примадонной даже пришлось стоять на коленях. Тимати

В прошлом рэпер часто фигурировал в скандалах, а самой известной его выходкой стала гонка с инспекторами ДПС . В 2007 он превысил скорость, а потом проехал мимо гаишника, пытавшегося его остановить. За артистом следовали три патрульные авто в попытке остановить, но Тимати умчался по встречной полосе, и в итоге полиция заблокировала проезд. Из-за случившегося артист на время лишился водительских прав. Земфира

Певица десять лет назад напала с кулаками на продавца, поскольку ей наскучило толпиться в очереди, вследствие чего артистка получила ушиб под глазом. В 2011 на концерте в Петербурге Земфира сбежала на час раньше окончания, а также на протяжении всей своей карьеры часто вступала в перепалку с организаторами, сотрудниками СМИ и даже фанатами. Алексей Панин

Актер в последние несколько лет зачастил ассоциироваться со скандальными новостями о себе, например, публика была шокирована, когда он разгуливал в эротическом костюме, не скрывая свое достоинство от камер. После того случая в сети появилось видео, где артист имел интим с женщиной и мужчиной.]]>