Выжутович: Российский госаппарат «оптимизируется» с 2010 года

Авторы предложений апеллируют к опыту Великобритании , где в 2010-2015 годах прошла реформа госаппарата, в основу которой был положен принцип «правительство как платформа». Применительно к России этот принцип предполагает полную доступность к 2024 году всех государственных информресурсов в режиме реального времени и «мгновенное» предоставление 50 наиболее востребованных госуслуг (регистрация собственности, получение различных удостоверений и документов). Необходимо также, считают разработчики проекта, создать «отдельный орган власти, ответственный за управление кадрами на госслужбе», и «центр оценки госслужащих». Кроме того, нужна программа дерегулирования, включающая сокращение числа контрольных органов к 2024 году с нынешних 43 до 20, периодический пересмотр контрольных функций государства, а также отмену контроля и надзора, не влияющих на уровень рисков. По мнению авторов проекта, отмена излишнего контроля вкупе с цифровизацией базовых госфункций снижают для чиновников возможности получения административной ренты. «Технологии замещают политических посредников, — говорит директор Департамента проектной деятельности правительства РФ Андрей Слепнев , — потому что государство может коммуницировать с гражданами непосредственно».

Российский госаппарат «оптимизируется» как минимум с 2010 года. Едва ли не каждый год происходит его сокращение с последующим, а то и одномоментным пополнением. В 2010 году было запланировано сократить число чиновников на 20 процентов. Однако, по данным Росстата , на конец 2013 года на службе в федеральных госорганах состояло более 793 тысяч человек — лишь на 8 процентов меньше, чем на начало 2010-го.

Российский госаппарат «оптимизируется» с 2010 года. Едва ли не каждый год происходит его сокращение

В 2017 году расходы на оплату труда федеральных госслужащих были предусмотрены в объеме 95,85 млрд рублей, в 2018-2019 годах — по 96,9 млрд рублей ежегодно. Центр Алексея Кудрина предлагает до 2024 года сократить почти на треть госаппарат и расходы на него. Если сейчас 148 чиновников обслуживают 10 тысяч населения, то после сокращения их количество снизится до 103 на 10 тысяч. При этом стоимость госуправления тоже упадет: с нынешних 2844 рублей в год на гражданина — до 1990 рублей. По замыслу специалистов ЦСР, сокращение будет поэтапным: начавшись в 2018 году, оно завершится к 2024-му. Одновременно будет происходить перевод ряда управленческих функций в цифровой формат.

Российский госаппарат имеет свойство прирастать сокращением. Каждый очередной секвестр его неминуемо отзывается скорым приростом. Считается, что сокращение аппарата должно повлечь за собой сокращение расходов на него. Но зарплаты госслужащих не подчиняются этой логике. С 2010 года размер средней зарплаты регионального чиновника увеличился с 24,7 тысячи рублей до 37,8 тысячи, муниципального — с 28,9 тысячи до 45 тысяч, федерального — с 60,7 тысячи до 115 тысяч.

Между тем Россия отнюдь не лидирует в мире по числу гражданских госслужащих. Их даже в разы меньше, чем в европейских странах. Но, по оценкам экспертов, по числу полицейских Россия занимает одно из первых мест (523 полицейских на 100 тыс. человек), опережая США в два, а Китай — в четыре раза. «С точки зрения мирового опыта различного рода силовиков сокращать можно фронтально, — считает экономист Дмитрий Некрасов . — А столь популярное у нас общее сокращение численности гражданских чиновников вряд ли целесообразно».

По данным Росстата, в стране сегодня насчитывается почти 50 тысяч чиновников федерального уровня и около 1,5 миллиона — на уровне регионов. Из них 81,7 процента работают в органах исполнительной власти, 14,9 процента — в судах и прокуратуре , 2,1 процента — в законодательных органах, 1,1 процента — в других государственных структурах. За счет чего будет сокращаться госаппарат и, соответственно, расходы на него, пока нет полной ясности. В общих чертах выполнение этой задачи министерству труда и социальной защиты видится так: частично перераспределить функции и полномочия государственных органов, исключить их дублирование, а также провести оптимизацию численности госслужащих. Для понимания, кто нужен, а кто не нужен в том или ином ведомстве, считают в минтруде, следует проводить мониторинг служебной деятельности каждого чиновника, а затем составлять новое штатное расписание. Потребность в том или ином количестве сотрудников должна оцениваться исходя из того, в каких направлениях осуществляет свою деятельность данный орган власти, каковы трудозатраты на выполнение им конкретных задач и каков общий показатель трудоемкости.

Отмена излишнего контроля вкупе с цифровизацией базовых госфункций снизят возможности получения административной ренты

Готова ли российская бюрократия самореформироваться — вот вопрос. Ведь в конце концов не важно, сколько в России чиновников. Важно другое — качество государственных услуг, предоставляемых населению. Речь не только о сокращении армии чиновников. Речь о повышении эффективности власти. Именно на этом настаивает ЦСР, предлагая создать «государство для граждан».