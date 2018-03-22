Запах с полигона «Ядрово» будут уничтожать пушки с дезодорантом

Неприятный запах, возникающий периодически в Волоколамске , помогут устранить специальные аэрозольные пушки, которые планируют установить 22 марта.

Он сообщил журналистам, что пушки нужны для того, чтобы справляться с последствиями выбросов с полигона до установки в «Ядрове» систем дегазации.

В ночь на 21 марта там произошел очередной выброс свалочного газа. После этого в местную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились более 50 детей. Местные жители сочли, что ухудшение самочувствия детей связано с работой свалки. Возле больницы прошел стихийный митинг.

Утром 22 марта при подъезде к Волоколамску вновь ощущался резкий запах. При этом Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что старый мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском будет закрыт в ближайшее время, после чего специалисты приступят к его рекультивации.

"Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день", — написал глава Подмосковья на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».