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Кремль счел застарелой проблему мусора в Подмосковье
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Кремль счел застарелой проблему мусора в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Проблема мусора в Московской области застарелая и сложная, но это не значит, что власти «сидят спустя руки», ведется напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что администрация президента находится в постоянном контакте с региональными руководителями и с правительством по решению проблемы в Волоколамске.
«Проблема застарелая и очень-очень сложная для решения, но это не значит, что все сидят спустя руки, ведется очень напряженная работа», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, не считают ли в Кремле, что проблема мусора в связи на фоне ситуации в Волоколамске преодолела региональный уровень и пора подключать к ее решению федеральные ведомства и не дает ли ситуация в МО поводов Путину для размышления о кадровых решений в регионе. В среду, по данным Минздрава Подмосковья, в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей. Из шестерых детей, поступивших накануне в Волоколамскую больницу, трое — переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные — выписаны в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе уточнили, что поступившие дети были с бронхиальной астмой, системным заболеванием, по предварительным данным с наследственной врожденной патологией.
Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который в среду приезжал к жителям Волоколамска, пообещал закрыть полигон «Ядрово». Кроме того, Воробьев назначил заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова ответственным по экологии на полигоне, который, в свою очередь, назвал способ нейтрализации запаха от свалки в Волоколамске до установки систем дегазации.
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