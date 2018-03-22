Правительство хочет загнать жителей Карелии в гроб или пустить по миру?

Бюджет 2018 года — это первый, так сказать, самостоятельный бюджет главы республики Парфенчикова и его команды. Ведь бюджет 2017 года им пришлось в основном исполнять, в то время как верстали его другие, предшественники. Поэтому по бюджету-2018 мы судим о том, каково стратегическое видение Карелии и ее будущего у Артура Парфенчикова, как он планирует развивать республику и улучшать жизнь ее граждан, как оценивает перспективы и возможности своей управленческой команды. И это любопытно, давайте посмотрим.

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ДОЛГИ:

КТО БОЛЬШЕ?

Итак, доходы бюджета Карелии в 2018 году составляют 33 миллиарда 62 миллиона 159 тысяч 800 рублей. Расходы бюджета составляют ровно такую же сумму — 33 062 159,8 тыс. рублей. Таким образом, впервые за многие-многие годы мы видели бездефицитный бюджет Карелии. (По факту это оказалось не так)

Сама по себе бездефицитность бюджета могла бы нас порадовать. Если бы она была достигнута за счет роста доходов и балансировки бюджета на уровне необходимых расходов. Но так ли это в нашем случае? За счет чего (и за счет кого) этого баланса хотела достигнуть команда Парфенчикова? На что они надеялись? Смотрим.

В прошлом, 2017 году доходы бюджета Карелии составляли 35 миллиардов 613 миллионов 706 тысяч 700 рублей. В 2018 году команда управленцев Парфенчикова планировала собрать на 2 миллиарда и почти 552 миллиона меньше. Меньше! На 7,2 процента меньше, чем в прошлом году.

Основной доходной статьей бюджета, кстати, как был, так и остался налог на доходы физических лиц (25 процентов в структуре доходов). То есть это мы с вами своим горбом зарабатываем деньги и приносим их в казну. А куда ж мы денемся…

Расходы. С расходами того хуже. В в 2018 году правительство Парфенчикова должно потратить на 4,5 миллиарда рублей меньше, чем в 2017. На 11,9 процента. То есть каждый житель Карелии в этом году должен в казну примерно столько же, сколько и в прошлом году. А назад получим меньше. На сколько меньше? В среднем примерно минус 7 тысяч на душу населения. Как мы уже прочувствовали эти все прелести на себе.

К нашим же с вами расходам следует прибавить те астрономические долги, в которые стремительно влезает правительство республики. По темпам роста государственного долга команда Парфенчикова превзошла команды Нелидова и Худилайнена вместе взятые. Верхняя планка госдолга на 2018 год составляет 30 миллиардов рублей — и это больше, чем все собственные доходы бюджета в 2018 году. Каждый житель Карелии, включая древних стариков и грудных младенцев, усилиями правительства уже должен кому-то почти 48 тысяч рублей. А те, кто родился и родится в 2018 году, должны еще больше, потому что им придется выплачивать долги за стариков, которые вымирают быстрее, чем рождаются дети.

Сегодня все мы знаем, что такое кредиты, как обманчива легкость их получения и как горько бремя возврата. Что мы — вот так, в быту — скажем о человеке, который набирает кредитов больше, чем зарабатывает за год, да еще, не спросив, записывает в поручители близких и соседей? Ничего хорошего не скажем. Сегодня правительство республики ведет себя так, как этот нехороший человек.

Кстати, наверное, многим будет любопытно, сколько денег мы, налогоплательщики, платим нашему наемному работнику — главе Республики Карелия? Бюджет дает ответ на этот вопрос. По статье «Функционирование высшего должностного лица региона» (а в этой статье — исключительно заработная плата губернатора) проходит общая сумма 2 миллиона 731 тысяча 300 рублей. Это значит, что ежемесячное начисление зарплаты Артуру Олеговичу Парфенчикову составляет примерно 180 тысяч рублей. Если, конечно, с него будут удержаны все налоги и отчисления. Много это или мало — судите сами.

ЧЕМ ЖЕРТВУЕМ,

НА КОМ ЭКОНОМИМ?

Трудно об этом писать. Я постараюсь поменьше комментировать, чтоб не полезли через край эмоции.

Образование Карелии недополучило в нынешнем году, в сравнении с прошлым, 375,3 миллиона рублей.

Здравоохранение Карелии получило — минус 1 миллиард и почти 50 миллионов плюсом к 2017 году.

Жилищно-коммунальное хозяйство Карелии — минус 2 миллиарда 500 миллионов.

Охрана окружающей среды — минус два миллиона.

Национальная экономика (что бы это ни означало) — минус 927 миллионов к уровню 2017 года…

Бьют по самому больному. По врачу. По учителю. По коммунальной сфере. Это значит, где-то снова будут закрывать малокомплектные сельские школы, а детей отправлять на интернатское житье. Значит, еще труднее попасть к врачу-специалисту, да что там — даже просто к терапевту. Значит, еще грязнее наши улицы и дворы, еще ржавее трубы и еще дырявее стены.

Расстановка приоритетов отчетливо просматривается в данных о том, каким министерствам и ведомствам финансирование по непрограммным направлениям деятельности снижена, а каким — добавилась в нынешнем 2018.

Министерству сельского и рыбного хозяйства — минус 852 тысячи (или на 100 процентов).

Зато администрации главы республики — плюс 26 миллионов 273 тысячи. Хотя какие у администрации «непрограммные направления деятельности»?.. Загадка.

Странным образом в бюджете 2018 года резко сократились расходы финансирование так называемых «майских указов» президента Путина. А это в основном — зарплатные обязательства перед бюджетниками. По отдельным указам это сокращение идет в два-три и более раз в сравнении с 2017 годом. Общая сумма, израсходованная на исполнение указов в 2017 году — 3 271 528 000 рублей, а в 2018 году всего 1 828 397 000 рублей. На два следующих года — еще меньше.

В пояснительной записке к бюджету отсутствует информация о причинах и факторах, оказавших влияние на такое резкое сокращение бюджетных ассигнований на реализацию задач, определенных президентскими указами. То ли в правительстве Карелии надеются вымолить недостающие деньги у федерального центра, то ли что В 2018 году как мы заметили «порезаны» многие важные государственные программы.

Например, программа «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики».

Программа «Доступная среда в Республике Карелия» урезана на 27,5 процента (минус 12 с половиной миллионов).

Программа «Формирование современной городской среды» сократилась на 8,1 процента (минус 11 с половиной миллионов).

Программа «Содействие занятости населения» скинула 0,5 процента (минус 32,3 миллиона)…

«ПОСЛАНИЕ ПАРФЕНЧИКОВА»?

Я не хочу больше приводить здесь все эти «примеры на вычитание» из бюджета. Граждане, склонные к мазохизму, могут открыть бюджет на сайте Минфина и погрузиться на ту глубину депрессии, которая им приятна.

А я думаю о том, что нам говорят глава и правительство Карелии всеми этими сокращениями и вычитаниями? Какое послание, какой месседж они этим транслируют обществу? И, мне кажется, ответ на это нахожу здесь же, в бюджете. Среди прогнозных показателей по дальнейшему существованию Карелии есть и такой прогноз: «Среднегодовая численность постоянного населения прогнозируется с замедлением темпов снижения до 620 тыс. человек в 2020 году».

Вон оно что. За пару лет — минус 3300 человек… Минус целый поселок. Вот реальная цена нашего «социально-экономического развития». Или это — его истинная цель?

Не это ли и пытаются сказать нам наши правители цифрами бюджета? Мол, граждане, спокойно и организованно вымирайте. Похуже питайтесь. Побольше болейте. Поскорее переезжайте на кладбища. А кто не может ни заболеть, ни умереть толком — те берите детей в охапку и катитесь куда глаза глядят. Потому что здесь у вас и ваших детей скоро не будет ни образования, ни здравоохранения, ни работы, ни элементарного жилищно-коммунального обустройства… Не будет будущего.

Если вам кажется, что я слишком мрачно смотрю на вещи, пожалуйста, поправьте меня! Дайте другое толкование этим цифрам. Вселите в меня хоть искорку надежды. Буду рад и благодарен вам.